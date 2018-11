Vorsitzende der Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen (FG BruVi) war zufrieden. Mit einer so positiven Resonanz konnten Andreas Witschke und das Orga-Team im Vorfeld nicht rechnen.

Für deren Mitglieder hatte man sich etwas Besonderes einfallen lassen und in der Küchenwelt Klingeberg einen gemeinsamen Kochabend auf die Beine gestellt. Gastgeber Manja und Hilmer Behrens schufen ein gemütliches Ambiente und eine voll eingedeckte Tafel inmitten der Verkaufsausstellung, die bekannte Fernsehköchin Barbara Stadler aus Martfeld leitete die Gruppe an.

Ausgestattet mit Schürzen und den richtigen Küchenutensilien ging es direkt auf die Plätze, viel mediterranes Gemüse, duftende Kräuter, Hähnchenspieße und Rinderhackfleisch wurden zu einer köstlichen Auswahl an Tapas zubereitet.

Während der Arbeit in kleinen Teams kam man bereits ins Gespräch. Ein Glas Wein aus der Weinscheune in Gehlbergen durfte natürlich nicht fehlen. Carsten Kraft setzte die Idee des BruVi-Vorstandes, eine Veranstaltung für seine Mitglieder zu organisieren, um. Nach der Arbeit kam das Vergnügen: Das gemeinsame Essen an der reichlich gefüllten Tafel! Die verlockend duftenden Speisen wurden herumgereicht, gemeinsam genoss man die vielen Kleinigkeiten bei guten Gesprächen am Tisch.