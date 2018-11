Am vergangenen Wochenende lud der Schützenbund Niedersachsen zum Landeskönigsball im Kreisschützenverband Rotenburg ein. Im Hotel Pescheks in Visselhövede feierte das Schützenverbandswesen sein 150-jähriges Bestehen mit den Vereinen aus Niedersachsen, dem Nordwestdeutschen Schützenbund und des Schützenbandes Hamburg und Umgebung mit einem Ball. Der Präsident des Verbandes Rotenburg Olaf Rautenberg begrüßte 850 Teilnehmer und der Bürgermeister von Visselhövede sprach ein paar Begrüßungsworte. Axel Rott, Präsident des Niedersächsischen Sportschützenverbandes steckte nach seinen Grußworten, unter Mithilfe von Jonny Otten, Präsident NWDSB, die Ehrennadel in Form des Niedersachsenpferds, ans Revers. Alle Majestäten wurden mit Name, Titel, Verein oder Verband den Gästen vorgestellt.

Auf dem Bild sind die Achimer Majestäten: Damenkönigin Christa Murken (v.l.), König Harry Murken, Jugendkönigin Shirin Heckmann, Vizekönigin Elfriede Wegner und Vizekönig Robert Bonin. Die Königin des Kreisschützenverbandes Achim Heidrun Schäfer, Schützengilde Ottersberg, nahm ebenfalls teil.