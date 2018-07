Schützenfest konnte sich Detlev Rosenow durchsetzen. Die beiden Anwärter – neben Detlev Rosenow trat auch Hans Peter Priehs an – benötigten rund 75 Schuss, bis der Adler schließlich gefallen war. Die neue Damenkönigin heißt Sara Groenling, Jugendkönigin wurde Sanja Rosenow. Der neue Farger Kinderkönig heißt Riccardo Rymarczik. Der von der Musik des SAV Blasorchesters begleitete Königsball in der Farger Schützenhalle am Montagabend war mit rund 300 Gästen, darunter Vertreter befreundeter Vereine, gut besucht. Der scheidende erste Vorsitzende Hartmut Bohlmann ging beim sonntäglichen Festessen aber auch auf die Zukunft des Schützenwesens ein. Wie schon in den letzten Jahren, sei die Besucherzahl auf dem Rummelplatz während des Schützenfestes stagnierend bis rückläufig gewesen. Das Schützenfest brauche neue Akzente und Veränderungen, auch wenn die Farger Schützengesellschaft (FSG) weiterhin versuche, die Tradition zu erhalten.

Bohlmann geht auf eigenen Wunsch 2019 in den „ehrenamtlichen Ruhestand“. Er war 1982 in die FSG eingetreten, wurde schnell Mitglied im Vorstand und 1989 erster Sportleiter des Vereins. Bis 2004 behielt Bohlmann diesen Posten, dann wurde er erster Vorsitzender der FSG. Hartmut Bohlmann bedankte sich beim erweiterten und geschäftsführenden Vorstand für die Unterstützung und das in ihn gesetzte Vertrauen. Nach 35 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit sei es nun „Zeit, von Bord zu gehen“.

„Das Schützenwesen in Sachen Tradition und auch im sportlichen Bereich wird sich neu strukturieren müssen. Es müssen neue Ideen und kreative Ansätze gefunden werden. Unseren ehrenamtlichen Nachfolgern werden sich andere Welten öffnen und entgegen stellen“, prognostizierte Hartmut Bohlmann in seiner Abschiedsrede.