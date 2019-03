Reinhard und Roswitha Malcherek übergeben ihre Apotheke Anfang des Monats an Jan Weisenburger (v. l.). (Daniela Schilling)

Am 1. April übergeben er und seine Frau ihr Geschäft nach über 30 Jahren an Jan Weisenburger. Der gebürtige Baden-Württemberger freut sich auf seine neue Aufgabe. „Mein Wunsch war es, eine Apotheke zu übernehmen, die fest im Stadtteil verwurzelt ist.“ Die Filiale einer Kette, ein Standort im Bahnhof oder mitten in der City seien für ihn kein Thema gewesen. „Zu anonym“, so Weisenburger, der den direkten Kundenkontakt bevorzugt. Damit traf er den Nerv des Ehepaars Malcherek, das sich seinen Kunden und dem Bremer Norden immer eng verbunden fühlte.

Ob eine ausführliche, ehrliche Beratung oder der Schnack über den Verkaufstresen – Malchereks sowie das gesamte Team waren immer für alle Anliegen persönlich da. Das soll auch in Zukunft so bleiben. „Nur die Köpfe werden ausgetauscht, der gewohnte Standard jedoch bleibt“, so Reinhard Malcherek. Er wünscht sich, dass seine Kunden das ihnen entgegengebrachte Vertrauen künftig auch ihrem Nachfolger schenken.

Jan Weisenburger ist gelernter Apotheker und stammt aus der Nähe von Karlsruhe. Die letzten Jahre lebte und arbeitete er in Hamburg, bis er sich entschloss, sich selbstständig zu machen. Auf die Bermpohl Apotheke stieß er durch ein Rundschreiben der Apothekerkammer. Sofort entstand Sympathie zu den Inhabern und zum Standort. In Hamburg hätte er so etwas nach eigenen Aussagen nicht gefunden. Ein echter Glücksgriff, denn das Ehepaar Malcherek hatte bald nach seinem Aufruf festgestellt, dass es gar nicht so einfach war, jemanden zu finden, der zur Apotheke, zu seinen Kunden und zum Standort passt. „Bremen-Nord ist für die meisten nicht attraktiv genug und Teil einer Kette zu werden kam für uns nicht infrage“, erklärt Reinhard Malcherek. So lies man sich Zeit. Auch, weil die Entscheidung zu gehen erst noch reifen musste. „Vor ein paar Jahren war ich noch nicht bereit dazu“, gibt er zu.

Nun ist die Entscheidung jedoch gefallen und Malchereks wollen ihren Ruhestand genießen. Vor allem im Kreise ihrer Familie. Ein Teil lebt in Erfurt, ein anderer in Stuttgart und Hamburg. Auch drei Enkelkinder gibt es, mit denen künftig mehr Zeit verbracht werden soll. Und noch etwas steht auf der Agenda: Steinpilzsuche in Österreich. Dort hat das Paar ein Haus, denn Roswitha Malcherek ist gebürtige Österreicherin. „Leider

haben wir es bisher nie geschafft zur Saison da zu sein. Das wollen wir jetzt ändern“, erklärt der leidenschaftliche Pilzsammler Reinhard Malcherek. Ansonsten mache man keine großen Pläne und würde

alles auf sich zukommen lassen.

Eine Abschiedsfeier wird es nicht geben, denn auch wenn das Ehepaar seine Apotheke beruhigt in andere Hände gibt, sieht Reinhard Malcherek dem Ganzen mit Wehmut entgegen. „Ich habe viele Jahre meines Lebens hier verbracht und gehe deshalb mit einer gewissen Trauer im Herzen“. Eine Feier hätte es ja auch schon gegeben, und zwar 2018 zum 50. Jubiläum seiner Tätigkeit als Apotheker. An diese denkt der Bremen-Norder gerne zurück. Auf jeden Fall möchten die Malchereks aber „Danke“ sagen, für all die Jahre in der Bermpohl Apotheke, die vielen damit verbundenden Erinnerungen und Erlebnisse sowie die langjährige Treue ihrer Kunden.

Bermpohl Apotheke, Gerhard-Rohlfs-Straße 54, 28757 Bremen. Telefon: 04 21 / 66 70 11, Fax: 04 21 / 66 48 18.

Weitere Informationen unter: www.

gesundleben-apotheken.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 18.30 Uhr, Sonnabend 8.30 Uhr bis 13 Uhr.