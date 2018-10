Das Gutachten kann direkt im Geschäft oder per E-Mail bestellt werden. Unter www.absatzclaus.de lässt sich nachlesen, was für die Begutachtung eines beschädigten Gepäckstücks benötigt wird. Dazu gehören Angaben wie Adresse, Versicherung, Kaufpreis und Alter des Koffers. Mit drei Fotos kann der Fluggast den Schaden dokumentieren. Das Typenschild des Herstellers oder eine Seriennummer sollte erkennbar sein, sofern die Angaben vorhanden sind. Der gesamte Koffer sollte außerdem stehend abgelichtet werden, sodass die lange und die kurze Seite sichtbar sind.

„Die Kosten für Gutachten und Porto werden in der Regel vom Versicherer übernommen“, sagt Meyer. Meistens hat er es mit günstigen Schalenkoffern zu tun, die gerissen und zumeist nicht mehr reparabel sind. Bei Rollkoffern brechen die vorstehenden Räder oftmals ab, wenn sie beim Verladen gegen eine Rampe knallen. Auch in diesem Fall kann der Fluggast eine Entschädigung beziehungsweise die Übernahme der Reparaturkosten einfordern. Weitere Fragen beantwortet Meyer, der Mitglied in der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen ist, unter Telefon 54 08 56.