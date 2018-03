Beim Skatclub Lindenhof haben in diesem Jahr bereits zwei Ereignisse stattgefunden. Das gemeinsame Kohlessen im Übungslokal Brünings Hof hat bei allen anwesenden Mitgliedern breite Zustimmung gefunden. Im Verlauf der Jahreshauptversammlung des Clubs wurden die Besten der Jahreswertung 2017 geehrt. Die Spieler Heiko Köhnken, Matthias Brauer und Ralf Bömeke haben als Jahresbeste der Vereinsrangliste jeweils einen Gutschein erhalten. Die Termine für das Jahr 2018 wurden bekannt gegeben.

Am 14. April wird der vereinsinterne Königsskat stattfinden. Bei dieser Veranstaltung bekommen alle Mitglieder einen Fleischpreis. Die Übungsabende finden an jedem Montag um 19 Uhr in Brünings Hof in Seebergen in der Bergstraße statt. Skatinteressierte sind an den Übungsabenden herzlich willkommen.