In Topform: Sebastian Kohlwes vom LC Hansa Stuhr lief die zehn Kilometer in Delmenhorst in 31:19,70 Minuten. (FR)

Sprint, Ausdauerlauf, Diskuswurf, Stabhochsprung und vieles mehr: Beim Abendsportfest in Delmenhorst am vergangenen Wochenende standen wieder zahlreiche Leichtathletik-Disziplinen auf dem Programm. Einmal mehr räumten die Athleten des LC Hansa Stuhr ordentlich ab. Aber auch der TSV Asendorf und FTSV Jahn Brinkum mussten sich mit ihren Leistungen nicht verstecken.

Allen voran glänzte Sebastian Kohlwes, der über die 10.000 Meter antrat. Es war, wie so häufig für den Spitzenathleten, ein Lauf gegen die Uhr. „Es fehlte die Konkurrenz, auch waren die vielen Senioren im Feld, bedingt durch die Überholmanöver auf der zweiten Bahn, eher hinderlich“, berichtete Hansas Leichtathletik-Abteilungsleiter Berthold Buchwald. Die Jahresbestzeit von 31:19:70 Minuten sei ein Schritt in die richtige Richtung. Sein Debüt feierte Christoph Aichinger. Erstmalig war der Stabspezialist bei den Männern über die 100 Meter am Start. „12,61 Sekunden bei Gegenwind war für ihn akzeptabel“, so Buchwald.

Der jüngste Athlet im Hansa-Aufgebot war der 13-jährige Jason Lee Hoppe. Der Youngster war der Konkurrenz in allen Disziplinen überlegen. Den Hochsprung gewann er mit 1,55 Metern, den 75-Meter-Sprint in 11,03 Sekunden. Bei den 800 Metern passierte dann eine Panne, sehr zum Nachteil der Athleten. 200 Meter vor dem Ziel setzte sich Hoppe an die Spitze des Feldes. Doch zwei bis drei Meter vor dem Ziel fiel dann die Zeitmessung aus, „eine riesige Enttäuschung“, seufzte Buchwald. „Die Uhr zeigte 2:31 Minuten an, Jason hätte sicherlich eine 2:33 gelaufen.“

Auch auf die U18 des LC Hansa Stuhr war wieder Verlass. Elvio Kremming gewann die 100 Meter in 11,30 Sekunden und den 200-Meter-Sprint in 22,94 Sekunden. Marius Nüssle, ein Jahr jünger, lief die 100 Meter in 12,28 Sekunden und die 200 Meter in 25,43 Sekunden. Am kommenden Wochenende starten beide bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hannover über die kurze Sprintstrecke und in der Staffel. Auch mit von der Partie sind dann Aichinger und Jannick Voß im Stabhochsprung.

Jasmina Bier feiert Comeback

Ein besonderes Lob von Trainer Klaus Lange gab es für Jasmina Bier, die nach rund zwei Jahren nun ihr Wettkampf-Comeback feierte. „Ich bin total zufrieden mit der Leistung. Nach ihren Knieproblemen ist sie jetzt wieder auf einem sehr guten Weg“, betonte der Coach des FTSV Jahn Brinkum. Vor allem der erste Platz beim Diskuswurf mit 34,39 Metern sei eine „ordentliche Hausnummer“ gewesen. Auch beim Kugelstoßen landete Bier mit 11,10 Metern mit deutlichem Vorsprung ganz oben auf dem Treppchen.

Auch Fee Marie Leiko (U14) heimste für den FTSV einen Sieg ein. Sie war mit 2:50,23 Minuten die schnellste Athletin über 800 Meter. „Sie bestätigt ihre prächtige Form, doch trotzdem ist noch Luft nach oben“, ist sich Lange sicher. Der letzte im Trio, Leandro Fricke-Santos, erreichte über 100 Meter einen dritten Platz mit 12,23 Sekunden.

Mit drei Athleten ging der TSV Asendorf an den Start. Doch diese wussten zu überzeugen. So zum Beispiel Joshua Wagner (U14), der frisch dabei ist und bei seinem ersten Wettkampf über die 75 Meter gleich auf den zweiten Rang sprintete. „Die Zeit von 12,14 Sekunden hatte ich wahrlich nicht erwartet“, lobte Trainerin Ute Schröder.

Eines der größten Talente im Asendorfer Lager ist Adina Kammann (U14), die auch in Delmenhorst zur Höchstform auflief. Über 100 Meter stand Platz vier zu Buche, im Weitsprung mit 4,49 Metern Rang eins. Leonie Schmidt (U16) dagegen überzeugte einmal mehr mit einer sauberen Technik. „Ihr fehlte im Sprint am Ende leider nur die Schrittlänge“, meinte Schröder. Und mit den 4,82 Metern im Weitsprung verpasste sie die Landesqualifikation nur um 13 Zentimeter.