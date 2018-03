Das Kommunalkino lädt am 7. und 8. September selbst zu einem Kurzfilmfestival im Cine-City in Verden ein. Der Film „Mochila de promo“ handelt von einem Jungen, der die Wahrheit über den Mord an seinem Vater herausfinden will. Vor allem will er jedoch mehr über seinen Vater erfahren, weil die Erwachsenen schweigen. Das Kommunalkino überlegt, Kinder- und Jugendfilme in sein Programm aufzunehmen.

Auf dem Foto zu sehen sind (von links) Juliane Böcker-Storch , Jutta Behning, Roswitha Urbanski, Gesine Ahlers, Hans-Rainer Strang und Friederike Vasen. Marlies und Peter Hennekes fehlen auf dem Foto.