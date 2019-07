Mit kompetenten Partnern aus der Region zum Eigenheim

Kompakt, komfortabel und zugleich massiv

Steigende Immobilienpreise und der Mangel an Grundstücken, vor allem in den Ballungszentren der Großstädte, lassen Bauherren vermehrt auf kleine Flächen zurückgreifen. Aber auch in ländlichen Gebieten wird der Ruf nach eigenem Wohnraum größer.