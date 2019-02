Die aus den 1960er-Jahren beliebten Bungalows erfahren ein regelrechtes Revival und kommen heute modern und in neuen Variationen daher. (parc Bauplanung)

Moderne Baustoffe und neue Technologien ermöglichen im Hausbau eine Vielfalt an Formen und Architekturen, wie sie noch bei der Gründung des Hoyaer Unternehmens parc bauplanung im Jahr 1976 kaum vorstellbar waren.

Dabei geriet ein Trendsetter jener Jahre ein wenig in Vergessenheit, obwohl er selbst ein Musterbeispiel der Vielfalt ist: der Bungalow. Über seine Vielfalt in Grundriss, Nutzung und Form hat er inzwischen ein Comeback erfahren.

Gegeneinander versetzte Baukörper schaffen eine Terrasse, die im Sommer den Wohnraum erweitert. (parc Bauplanung)

Die Lebenspraxis und der individuelle Lebensstil verändern sich im Laufe eines Lebens – und damit in der Regel auch die Anforderungen an das Haus, in dem man lebt. Der Bungalow ist ideal geeignet, sich solch veränderten Lebenssituationen anzupassen.

Zum Beispiel benötigen junge Paare, die sich ihr Eigenheim gestalten, zunächst weniger Platz. Eine vorausschauende Planung kann aber von Anfang an für spätere Kinder eine Ausbaureserve im Obergeschoss vorsehen.

Klare Raumtrennung

Typisch für die Bauart ist eine hohe Flexibilität in der Raumaufteilung. Trakte für Arbeits- und Wohnräume lassen sich einfach und klar voneinander trennen, ein Kinderzimmer kann nach Belieben später in ein Büro umgestaltet werden. Wird eine Einliegerwohnung gebraucht, ist auch das kein Problem.

Zur Vielfalt bei der Raumgestaltung und Nutzung kommen beim modernen Bungalow die unzähligen Variationsmöglichkeiten der Bauform. Die traditionelle L-Form, mit der dieser Haustyp in den 1960er-Jahren in Deutschland als sogenannter Winkelbungalow eine steile Karriere gemacht hat, wird heute gern zur U-Form erweitert. Bei beiden Ausführungen entstehen Flächen für Terrassen oder Sitzecken, in denen sich die Bewohner – vor den Blicken der Außenwelt verborgen– zurückziehen können. Der angrenzende Garten wird somit in den warmen Monaten zur grünen Fortsetzung und Erweiterung des Wohnraums.

Zum einstmaligen klassischen Flachdach sind für den modernen Bungalow ebenfalls neue Dachausprägungen hinzugekommen. Das Pultdach, Walmdach und Zeltdach sorgen nicht nur für eine neue Außendarstellung, sondern fügen dem Variantenreichtum des Bungalow-Innenlebens verschiedene Erscheinungen hinzu.

In ihrer Vielfalt ist die Bungalowbauweise für jeden Anspruch und jede Lebensphase eine geeignete Wohnform. Zunehmende Beliebtheit gewinnt sie derzeit bei Bauherren, die ein Eigenheim bewohnen, das mit den Jahren zu groß geworden ist. Die Kinder sind ausgezogen, der Garten erfordert eine ständige Pflege und energetisch ließe sich einiges einsparen. Im besten Alter, um das Leben neu zu gestalten, verändert sich häufig auch die Einstellung zum Wohnen. Dann ist weniger oft mehr und ein durchdachter Bungalow gibt den idealen Rahmen für eine aktive neue Lebensphase. Ausgestattet mit dem höchsten Komfort, variabel und vorausschauend geplant, wird er zum Domizil für Menschen, die das eigene Zuhause mit größtmöglichem Freiraum verbinden wollen.

