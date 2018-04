„E-Bikes werden nach wie vor stark nachgefragt“, sagt Jan Schweers. „Sie sind nicht nur bei der Generation 50 plus ein ganz großer Trend. Auch Berufspendler und junge Leute nutzen die hochwertigen Räder gern. Die Hersteller orientieren sich an diesem Bedarf und bieten auch sportliche Varianten an.“ Für ­Jugendliche seien E-Bikes besonders interessant, weil sie ­ähnlich mobil machten wie ein Roller, aber kein Führerschein notwendig sei. „Viele möchten sich das im Hinblick auf den ­sowieso anstehenden Pkw-Führerschein sparen“, erklärt er.

Jüngster Neuzugang ist das E-Bike „i-SY“ des gleichnamigen Herstellers. „Es handelt sich um ein Kompaktrad, dessen Lenkstange und Sattel schnell und einfach im Rahmen versenkt werden können“, schildert der Schierbroker. Auf diese Weise kann das Rad, das in lässiger, moderner Optik daherkommt, platzsparend verstaut werden. Es eignet sich damit besonders für Wohnmobile, die eine inte­grierte Fahrradgarage besitzen, aber auch für das Mitnehmen in Bus und Bahn oder für das Parken in kleinen Abstellräumen. Immer mehr Unternehmen ­entdecken übrigens die flotten Vehikel für ihre Mitarbeiter und bieten statt eines Firmen-Pkws ein E-Bike zum Leasing an. „Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind so geändert worden, dass das nun möglich ist“, sagt Jan Schweers.

Die hochwertigen Räder sollten regelmäßig von Fachleuten gewartet werden. Der Betrieb von Jan Schweers ist dafür dem E-Punkt-Netzwerk der Hersteller Victoria, Conway und „i:SY“ angeschlossen. Dank regel­mäßiger Schulungen ist er ein zertifizierter Fachhändler für E-Bikes. Das bedeutet für die Kunden zum Beispiel qualifi­zierte Beratung, Inspektion, Softwareaktualisierung und Akku- Tests nach Herstellervorgaben, Ersatzteillieferungen innerhalb von 48 Stunden und kostenlose Probefahrten.