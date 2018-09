Bei schönstem Sommerwetter trafen sich 63 angehende Konfirmandinnen und Konfirmanden am Gemeindehaus in Sottrum, um mit Pastor Dietmar Meyer, Diakonin Anja Bohling und vielen jugendlichen Teamerinnen und Teamern in den neuen Jahrgang zu starten. Gestärkt nach einem gemeinsamen Frühstück lernten die Jugendlichen in verschiedenen Workshops die Kirche und Kirchengemeinde kennen. Nachmittags ging es auf eine Fahrradtour durch die Dörfer der Kirchengemeinde und anschließend wurden eigene Kerzen gestaltet, die zukünftig im Gottesdienst angezündet werden. Der Tag wurde mit dem Begrüßungsgottesdienst am Abend abgeschlossen.