Ein neues Empfangsgerät aus dem Hause M7 will den SAT-/TV-Markt erobern. Doch genügen die Verkaufsargumente? (iSTock / AndreyPopov)

„SAT-TV unverpassbar“: So lautet der markige Werbeslogan der Marke Diveo aus dem Hause M7, die mit ihrem neuen Empfangsgerät das Fernsehen noch komfortabler gestalten möchte. Man sollte nun meinen, dass die Markteinführung mit ähnlich breiter Brust vonstattenging. Doch der Produktlaunch fand eher heimlich, still und leise im Frühjahr in Köln statt. Und dennoch, die Zielsetzung ist klar: Der SAT-Markt soll modernisiert, gar revolutioniert werden. Mithilfe eines Hybridprodukts, das die Vorteile von SAT- und Internetsignalen gleichermaßen nutzt, schickt sich die Plattform an, den Pay-TV-Branchengrößen wie Sky und T-Entertain die Stirn zu bieten. Doch was hat das neue Produkt wirklich zu bieten? Jeder weiß, wie eng der Fernsehmarkt heute ist.

M7 abeitet eigentlich mit Kabelnetzbetreibern zusammen, nun will die Firma mit Sitz in Luxemburg mittels Diveo einen neuen Bereich erschließen: den Verkauf von SAT-Produkten an Endkunden. Burkhard Züber von M7/Diveo rührte unlängst in München vor Journalisten die Werbetrommel. „Mit Diveo wird man in Zukunft kein TV-Programm mehr verpassen,“ erklärt er stolz. Konsolidierung und Synergie seien aktuell das Hauptaugenmerk.

Wie unverpassbar TV-Inhalte und wie unverzichtbar die neue Plattform wirklich sind, wird die Zukunft zeigen. (Diveo / M7 / LHLK)

Im übersichtlichen Menü fächern sich die Möglichkeiten der Plattform auf: Ein rotes Pfeilsymbol impliziert die Verfügbarkeit von TV-Formaten in der Mediathek des jeweiligen Senders, entsprechende Programme sind sofort als Neustart verfügbar. Bis zu zehn Stunden stehen im Cloudspeicher für Aufnahmen bereit, mehr Platz ist kostenpflichtig dazu buchbar. Im Bereich VOD hat sich Diveo mit der Online-Videothek Videociety zusammengetan, die ähnlich wie Prime Video, Maxdome und Konsorten funktioniert. Die Kosten für ausgeliehene Filme kommen separat hinzu.

Ein Video erklärt, wie man mit dem Produkt auf bis zu fünf Endgeräten gleichzeitig fernsehen kann - die ganze Familie kann somit zu jeder Zeit das TV-Erlebnis selbst bestimmen. Dem Ansatz der neuen Plattform liegt sicherlich der ungebrochen stabile lineare TV-Konsum zugrunde. „TV ist als Medium nach wie vor stark“, meint Züber. Zwar erfreuen sich Streamingdienste wie Netflix und Prime Video immer größerer Beliebtheit, doch auch das klassische Fernsehen erreicht nach wie vor sein Publikum.

Diveo versucht das TV-Erlebnis so komfortabel wie möglich zu machen und kombiniert dafür SAT- und Internetempfang sowie lineares und nicht-lineares Fernsehen. (Diveo / M7 / LHLK)

Gelockt wird mit einer dreigeteilten Abostruktur: Im „Erlebnispaket“ erhält man Zugriff auf über 50 frei empfangbare Sender - alle in HD. Zudem sind die Mediatheken der Sender sofort verfügbar. Das Ganze kostet 7,90 Euro im Monat. Das „Entdeckerpaket“ bietet zusätzlich drei Premiumsender aus dem Pay-TV-Bereich, die man zum Grundangebot hinzubuchen kann. Kostenfaktor: 11,90 Euro. Im sogenannten „Vielfaltpaket“ kann man dann für monatlich 16,90 Euro auf alles zugreifen: alle frei empfangbaren Sender und zusätzlich alle im Diveo-Angebot verfügbaren über 20 Pay-TV-Sender. Dazu zählen beispielsweise Kabel eins Classics, 13th Street, National Geographic oder auch Mezzo Live für Opernfans. Ein Highlight-Feed kuratiert das Sende-Angebot und hebt die interessantesten Programme hervor.

Unter anderem kann man auch das Smartphone als Fernbedienung vor Ort oder sogar unterwegs nutzen, um Aufnahmen zu programmieren. Kunden hätten laut Angaben des Herstellers bislang vor allem die Neustart-Funktion genutzt und diese als Mehrwert für sich entdeckt. An Alleinstellungsmerkmalen kristallisieren sich also zwei Punkte heraus: die Bedienung geht leicht von der Hand, und es ist nahezu unmöglich, ein Programm zu verpassen. Die Technik-Fachpresse habe das Produkt sicherlich aus Gründen mit Gütesiegeln bedacht, hieß es bei der Präsentation. Eine wichtige Frage muss aber erlaubt sein: Welches TV-Programm ist schon unverpassbar? Muss man wirklich alles sehen (können)? Möglicherweise eignet sich die Plattform am ehesten für Puristen, die ihren TV-Tag selbst zusammenstellen wollen. Züber hebt hervor, dass man sein Fernsehverhalten ändert: von linear zu non-linear. Die Plattform habe es sich zum Ziel gesetzt, das Fernsehverhalten seiner Nutzer so bedienfreundlich und intuitiv wie möglich zu gestalten.

Durch Diveo wird das Smartphone zur Fernbedienung oder zum zweiten Bildschirm. (Diveo / M7 / LHLK)

Allerdings sind die exklusiven Angebote im Vergleich zu denen der Mitbewerber stark eingeschränkt. Konkurrenten wie T-Entertain oder Sky können die Zuschauer immerhin mit exklusiven Inhalten an sich binden. Bundesliga, Champions League, Filmpremieren und etliche Serien lange vor Free-TV-Start, - all das kann Diveo (zumeist) nicht bieten, auch wenn mit Channels wie Fox, Universal und Syfy sicherlich auch ein paar prestigeträchtigere Sender abonniert werden können.