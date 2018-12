Bei diesem Thema ging es unter anderem um verschiedene Förderprogramme für kleine und mittlere Betriebe (KMU), Hilfestellungen für Existenzgründer, spezielle Fördermaßnahmen für Frauen, die beruflich neu einsteigen oder sich verändern möchten, Tourismus in der Wesermarsch sowie Seminarprogramme und Vortragsreihen zur betrieblichen Weiterbildung.

Beim anschließenden Thema „Gewerbeentwicklung in der Wesermarsch“ entstand ein reger Austausch. Mehrere der anwesenden Betriebsinhaber bemängelten die teilweise komplizierte und auch zeitraubende Zusammenarbeit mit den zuständigen Verwaltungsbehörden auf verschiedenen Ebenen. Die zum Teil extrem langen Bearbeitungszeiten für wichtige Genehmigungen für die einzelnen Betriebe sind für diese kostspielig und sind zum Teil sogar existenzbedrohend. Hierzu wurden den Vertretern der Wirtschaftsförderung gleich mehrere Beispiele genannt.

Ein weiteres Problem stellt die Schaffung neuer Gewerbeflächen in der Gemeinde Berne dar. Der Gewerbeverein wünscht, dass es nicht allein bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplanes bleibt, sondern dass zeitnah neue Gewerbeflächen für Kleinbetriebe zur Verfügung stehen sollten. „Die Förderung der Wirtschaft in der Gemeinde sollte für die Verwaltung und den Rat eine hohe Priorität haben, denn eine starke Wirtschaft ist das Fundament einer guten Gemeindeentwicklung und somit auch eine gute Lebensqualität aller Bürger“, so der Gewerbeverein.

Die Vertreter der Wirtschaftsförderung sagten zu, sich dieser Themen anzunehmen und zu versuchen, diese Problematik auf verschiedenen Ebenen zu vermitteln.