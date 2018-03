Im Fachgeschäft Küche & Co beim Werder Karree stehen kompetente Ansprechpartner den Kunden zur Seite. (Küche & Co)

„Wir machen aus jedem noch so komplizierten Raum eine optimale Küche“, sagt Sandra Brede, ­Studioleiterin der Habenhauser Filiale von ­Küche & Co in der Steinsetzer Straße 10. „Eine Küche muss vor allem perfekt zu ihren Nutzern passen.“ Ästhetik, Funktionalität, Technik und vor allem das Budget sind deshalb wichtige Punkte, die sie und Küchenfachberater Josef Jansen in einem kostenlosen Beratungssgespräch ausführlich mit Interessenten erörtern – gern auch vor Ort in den heimischen vier ­Wänden.

Die Umsetzung erfolgt passgenau und ohne Kommunikationsverluste: „Unsere Kunden haben immer nur einen Ansprechpartner – von der Beratung über das Aufmaß bis zum Aufbau durch unsere eigenen Teams. Natürlich sind wir auch später immer für sie erreichbar.“ Dieser spezielle Servicegedanke ist einer der Gründe für den Erfolg des Küchenteams in ­Habenhausen, dessen Umsätze seit seiner Gründung vor sieben Jahren kontinuierlich gewachsen sind. Vom verflixten siebten Jahr ist deshalb beim Team in Habenhausen nichts zu spüren. Im Gegenteil: „Die Chemie stimmt. Es zahlt sich aus, dass bei unserer Beratung Kundenzufriedenheit das oberste Ziel ist. Das hat sich herumgesprochen. Viele Interessenten kommen deshalb auf Empfehlung früherer Kunden“, sagen Brede und Inhaber Stefan Gerdes übereinstimmend.

Studioleiterin Sandra Brede und Küchenfachberater Josef Jansen stehen für kostenlose Beratungssgespräche bereit. (Klaus Schmidt)

In den ersten Monaten des Jahres bieten die Küchenspezialisten ihren Kunden einen Frühbucherrabatt an: Wer bereits lange vor Lieferung seine Taumküche kauft, kann bis zu 1500 Euro sparen. „Wir haben dadurch Vorteile bei unseren Lieferanten, die wir an unsere Kunden weitergeben“, sagt ­Gerdes.

Er betreibt seit Jahrzehnten erfolgreich Küchenstudios, unter anderem in Wildeshausen, Lohne und Bremen, und setzt auf ein Fachhandelskonzept mit hochwertigen Einbauküchen, individuellen Lösungen, Markenherstellern wie Bosch, Miele, Neff, Nobilia, Villeroy & Boch sowie einem kompletten Service durch seine kompetenten Mitarbeiter. „Unsere Kunden werden liebevoll beraten von Menschen, die umfassend ausgebildet sind und aus der Region stammen“, sagt der Küchenexperte. „Sie bringen die Küchenwünsche unserer Kunden auf den Punkt.“

Basis des wirtschaftlichen Erfolgs ist das seit mehr als 25 Jahren erworbene Know-how des Küchenexperten Gerdes. Dieser vermittelt es nicht nur an Endkunden. Sein neues Geschäftsfeld für komplette Objekte richtet sich an gewerbliche Kunden wie Vermieter, Architekten, Planer und Wohnungsbaugesellschaften. Der Küchenfachhandel soll weiter expandieren. ­Gerdes: „Wir sind an guten Standorten in Bremen interessiert und ­suchen.“

Küche & Co in Habenhausen, Steinsetzer Straße 10, ist montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr, sonnabends von 9.30 bis 14 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Kostenlose Parkplätze stehen vor dem Studio zur Verfügung. Weitere Infos unter Telefon 69 66 69 66 sowie unter kueche-­bremen.de und projekt-­einrichtungen.de.