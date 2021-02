Nach 21 Monaten Auszeit meldete sich Fitness-Influencerin Sophia Thiel erstmals zurück. (2019 Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Sie ist eine der beliebtesten Fitness-Influencerinnen Deutschlands: Sophia Thiel folgen allein bei Instagram 1,2 Millionen Abonnenten. Vor knapp zwei Jahren, im Mai 2019, zog sich die inzwischen 25-Jährige überraschend aus der Öffentlichkeit zurück. Vor Kurzem meldete sich Thiel zurück. In einem rund 25-minütigen YouTube-Video mit dem Titel „Die Wahrheit hinter meiner Auszeit“ erklärte sie nun ihren damals überraschenden Schritt.

„Die Auszeit war von mir nie geplant“, sagt Thiel, „ich hatte in meinen Augen keine andere Wahl“. Der Druck ihres Jobs und der Öffentlichkeit hätten zu sehr auf ihr gelastet. Irgendwann sei sie, quasi von heute auf morgen, in ein schwarzes Loch gefallen: „Ich habe die Kontrolle über alles verloren. Ich habe dann auch gar nicht mehr gewusst, was ich will und wer ich bin. Ich habe nur gewusst, dass ich erst einmal Abstand von allem gewinnen muss.“

Sophia Thiel: „Eine krasse Leere und ein Taubheitsgefühl“

Es seien„eine krasse Leere und ein Taubheitsgefühl“ entstanden. „Ich habe mich auch auf nichts mehr gefreut“, erinnert sich Thiel. Um zu neuen Kräfte zu kommen, sei sie deshalb spontan alleine nach Los Angeles geflogen. Doch auch dort kam sie nicht zur Ruhe, im Gegenteil: Der gebürtigen Rosenheimerin sei es dort sogar noch schlechter als zu Hause gegangen.

Erst im Sommer 2020 habe sie wieder einen Draht zu sich selbst gefunden: Sie hörte damit auf, nur auf ihr Gewicht und ihren Körperfettanteil zu schauen. Auch von der Social-Media-Welt will sie sich in Zukunft nicht mehr beeinflussen lassen. Zudem verkündete Thiel: „Da ist jemand Neues in meinem Leben!“ Wer der Glückliche ist, wollte sie allerdings nicht verraten.