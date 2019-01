Das Video beginnt wie folgt: Drei Teenager sitzen vor dem Fernseher und schauen ein Musikvideo mit vielen leicht bekleideten Frauen, kämpfende Jungen werden von ihren Vätern mit dem Kommentar "Sind halt Jungs" bedacht, ein Vorgesetzter redet herablassend mit einer Mitarbeiterin während eines Meetings. Der Werbeclip impliziert, dass dies nur eine Auswahl von unzähligen Beispielen ist.

Als Wendepunkt geht der Clip auf die "Me Too"-Bewegung ein: Unzählige Bildschirme zeigen die Berichterstattung über die Kritik an sexueller Belästigung von Frauen. Und dann wird gezeigt, dass es auch anders geht. Die Szenen vom Anfang des Videos sind erneut zu sehen, diesmal jedoch mit anderem Ausgang. Sie machen sich für Frauen stark, die belästigt werden, sie bauen das Selbstbewusstsein ihrer Töchter auf, mischen sich in Auseinandersetzungen ein. Am Ende enthüllt der Spruch "Die Jungs von heute sind die Männer von morgen" die Motivation für das Verhalten der Männer: Die Vorbildfunktion gegenüber ihren Söhnen.

Reaktionen im Netz

Das Video, das seit dem 13. Januar auf der Plattform YouTube zu sehen ist, rief unzählige Reaktionen hervor. Es hat bereits elf Millionen Aufrufe, rund 230.000 "Daumen hoch" und knapp 600.000 "Daumen runter". Hier zeigt sich, dass die Resonanzen sehr verschieden ausfielen. Unter dem Hashtag #GilletteAd gibt es über 60.000 Tweets. Kritiker sind der Ansicht, dass durch das Video alle Männer des sexuellen Missbrauchs bezichtigt werden oder fühlen sich von seiner Aussage bevormundet. Weiterhin gibt es Stimmen, die kritisieren, dass eine Frau Regie führte.

Manche äußern sogar die Forderung, Gillette zu boykottieren und die Produkte wegzuschmeißen.

Die Befürworter sehen das Problem nicht in dem Video, sondern in den Männern, die es anprangern. So schreibt ein Twitter-Nutzer:

Anderen wiederum stellt sich die Frage nach dem Sinn der Diskussion.