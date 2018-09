Zum 40-jährigen Bestehen des Blasorchesters Grasberg findet am Freitag, 28. September, um 19.30 Uhr ein Konzert der besonderen Art in der Stadthalle Osterholz statt: „Drei auf einen Schlag“ – das sind Freunde aus dem oberbergischen Land, der Musikverein Heddinghausen, das Projektorchester Grasberg und das Blasorchester Grasberg selbst. Jedes Orchester wird einen Teil aus seinem Repertoire aufführen und einige musikalische Stücke mit allen Musikern zusammen präsentieren. Diese reichen von Klassik über Popmusik bis hin zur Filmmusik. Das bedeutet ein Klangvolumen von mehr als 100 Musikern gleichzeitig. Durch das Programm wird Ansgar Langhorst führen, der bekannte Radio-Bremen-1-Moderator.

Karten sind über die Internetseite www.stadthalle-ohz.de, unter der Telefonnummer 04 21 / 36 36 36 sowie in Grasberg im Bestellshop Naujoks, Am Langenmoor 5 (bei Aldi), und in der Bäckerei Kahrs, Speckmannstraße 12, für 15 Euro im Vorverkauf erhältlich.