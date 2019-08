Die Arp Schnitger Orgel in Grasberg feiert Geburtstag. (frei)

Am Donnerstag, 29. August, 20 Uhr, bietet das Instrumentalensemble L’Armonia Sonora mit Peter Kooij am Bass und Benjamin Alard an der Orgel Werke von Buxtehude, Telemann und anderen. Im Mittelpunkt wird das Geistliche Konzert von Matthias Weckmann stehen, das dem Konzert auch den Titel verleiht: „Kommet her zu mir alle“.

Die Grasberger Kirchengemeinde und die Arp-Schnitger-Gesellschaft Grasberg als Förderverein freuen sich, dass auch in diesem Jahr die wertvolle Arp-Schnitger-Orgel in der Grasberger Kirche im Mittelpunkt eines Konzertes des Arp-Schnitger-Festivals steht.

Eintrittskarten für das Konzert können zum Preis von 20 Euro unter der Telefonnummer 04 21 / 36 36 36 oder in den Häusern des WESER-KURIER erworben werden.