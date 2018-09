Das Bremer Kaffeehausorchester unter der Regie von Peter Schenk bot dem Publikum beim Open-Air-Konzert am Schloss Schönebeck einige Stücke von Bertolt Brecht.

Bereits eine Stunde vor Beginn war der Park um das Schloss Schönebeck gut gefüllt und der Besucherzustrom hielt immer noch an. Die zunächst noch milden Temperaturen und die in den Garten scheinende Sonne sorgten für eine entspannte Atmosphäre. Überwältigt von dem großen Zuspruch wurden alle verfügbaren Sitzmöbel des Museums hervorgekramt und in den Park getragen.

Als schließlich gegen 19 Uhr die Begrüßungsworte von Museumsleiter Holger Schleider gesprochen wurden, hatten sich etwa 500 Besucher eingefunden. Zu Beginn wurde nach den Besuchern mit der weitesten Anreise gefragt – der Preis ging an Reisende aus Breslau in Schlesien.

Den ersten Teil des Abends bestritten Petia Rousseva und Joaquin Alem mit argentinischer Musik. Mit viel Engagement brachte das Duo mit Bandoneon und Geige oder Viola eigene Kompositionen von Joaquin Alem zu Gehör. Falls das Publikum durch den Hinweis auf Argentinien etwa Tango-Klänge erwartet hatte, wurde es durch die musikalischen Eigenschöpfungen allerdings auf ganz neue Wege geführt. Einige Besucher nutzten die Zeit auch, um sich beim Catering mit Speisen und Getränken einzudecken.

Schließlich begann gegen 20 Uhr der Hauptakt des Abends, das Bremer Kaffeehausorchester mit Stücken von Bertolt Brecht unter der Regie von Peter Schenk. Die prägnanten Stimmen der Sängerinnen sowie die Virtuosität des Orchesters begeisterten das Publikum. Neben bekannten Stücken aus der Dreigroschenoper wurden auch unbekanntere Teile des Brecht-Repertoires eingebunden.

Die einbrechende Dämmerung und die barocke Kulisse des Schlosses Schönebeck gaben dem Finale einen romantischen Anstrich. Das Kaffeehausorchester wurde gegen 21.30 Uhr mit großem Applaus verabschiedet. Der gelungene Abend machte Appetit auf weitere Veranstaltungen in diesem Ambiente.