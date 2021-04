Wo habe ich nur mein Fahrrad stehenlassen? Mit einer neuen Funktion von Apples "Wo ist?"-App, ist es möglich, ausgewählte E-Bikes wieder aufzuspüren - ebenso wie Kopfhörer und Ortungschips. (Getty Images / Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto)

Habe ich mein iPhone bei Freunden liegengelassen? Wurde das iPad auf der Arbeit vergessen? Mit Apples „Wo ist?“-App war es schon länger möglich, den Aufenthaltsort von Apple-Geräten herauszufinden. Mit einer Erweiterung dieser App ist es nun auch möglich, kompatible Geräte von Drittanbietern aufzuspüren. Zuvor wurde bereits ein Entwicklerprogramm für die Find-my-Schnittstelle präsentiert. Zunächst mit im Boot sind Belkin, Chipolo sowie der Fahrradhersteller Vanmoof.

Erste Produkte, welche über die neue Funktion, genauer den neuen Tab „Gegenstände“, auffindbar sein sollen, stehen bereits fest: Unter anderem sollen die In-Ear-Kopfhörer Soundform Freedom True Wireless von Belkin bald per „Wo ist?“-App geortet werden können. Das gleiche gilt für den Cipolo One Spot, einem Chip, der vergleichbar mit einem Kofferanhänger an Gegenständen befestigt werden und anschließend getrackt werden kann. Fahrradfahrer werden sich freuen, dass auch die beiden E-Bike-Modelle Vanmoof S3 und X3 mit der App kompatibel sein sollen. Doch Achtung: Nur ab jetzt gekaufte Modelle verfügen über diese Funktion.

Das sind die Voraussetzungen der neuen App-Funktion

Um die verbesserte App zu nutzen, muss ein iPhone oder iPad mindestens über iOS 14.3 verfügen, ein iPadOS über 14.3. Soll die Suche vom Mac aus gestartet werden, benötigt der Nutzer macOS Big Sur 11.1 oder eine neuere Version. Zudem müssen Kunden eine Apple ID besitzen sowie in ihrem iCloud-Konto die „Wo ist?“-Funktion aktivieren.

Das Bluetooth-basierte System nutzt ein Crowdsourced-Netzwerk mit hundert Millionen Apple-Geräten. Diese sind in der Lage, verloren gegangene Gegenstände zu identifizieren und ihren ungefähren Standort zu bestimmen. Apple oder Drittanbieter haben keine Möglichkeit, den Standort oder die Informationen des vermissten Geräts zu erkennen. MIt Ultrabreitband-Technologie (UWB) soll eine spezifische Standortbestimmung möglich sein. Mit einer Spezifikation für Chipsatzhersteller möchte Apple dies auch anderen Geräteherstellern ermöglichen. Apple möchte noch im Frühjahr 2021 einen Entwurf präsentieren.