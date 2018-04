Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Korbballmeisterschaften in Nordwohlde

FR

An diesem Wochenende (heute noch von 9 bis 15 Uhr) findet in der neuen Sporthalle in Nordwohlde eine der ersten großen Sportveranstaltungen statt: Die besten Korbballmannschaften der Altersklassen 12/13 Jahre und 16/17 Jahre aus den Bezirken Hannover-Nord, Hannover-Süd und Weser-Ems kämpfen um die Landesmeisterschaft. Zuschauer sind dazu herzlich eingeladen, für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.