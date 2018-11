Kortjan Weihnachtskonzert 2018.jpg

Dezember, um 15 Uhr (fast ausverkauft) und wegen der großen Nachfrage auch um 19 Uhr als Zusatzkonzert im Veranstaltungsraum des Bestattungshauses Hosty in der Rönnebecker Straße 79 statt.

Wer Kortjan kennt, weiß, dass die Musik- und Gesangsgruppe ein breites musikalisches Spektrum an Liedern und Melodien aus aller Welt bereit halten wird, und so darf man sich auf bekannte aber auch unbekannte sowie auch auf Weihnachtslieder aus eigener Feder freuen. Die vier Musiker werden mit Gitarren, Flöten, Mundharmonikas und mehrstimmigem Gesang das Publikum auf eine musikalische Reise um die Welt mitnehmen und, was sich von selbst versteht, in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Karten für dieses Konzert sind im Vorverkauf für zehn Euro bei Familie Hosty unter der Telefonnummer 04 21 / 603 98 78 zu erwerben.