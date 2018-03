Die Temperaturen sinken gegenwärtig kaum unter 40 Grad Celsius, Strom und fließendes Wasser sind Glückssache. Auch die politischen Verhältnisse zwischen dem anglophonen und dem frankophonen Teil des Landes sind gegenwärtig alles andere als stabil. Hierher hat es die Ganderkeseerin Wiebke Sperling verschlagen, die für sechs Monate am District-Krankenhaus in Nguti aushilft und nun dafür sorgen will, die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort nachhaltig zu verbessern.

Der ärztliche Leiter Dr. Wirba Joseph Kun betreut insgesamt sechs Dorfkrankenhäuser in der Region. Die Versorgung der Patienten in Nguti gewährleisten in erster Linie zwei Krankenschwestern und eine Apothekerin. Auch Wiebke Sperling hat eine eigene Sprechstunde, in der sie anhand von Malaria- oder HIV-Teststreifen Diagnosen stellt. Außerdem tourt sie über benachbarte Dörfer, um die Bevölkerung darüber aufzuklären, wie wichtig es ist, sauberes Trinkwasser zu verwenden. Die Ganderkeseerin hat 2016 Abitur am Gymnasium Ganderkesee gemacht und danach etwa in Tansania gearbeitet. Der sechsmonatige Aufenthalt in Kamerun dient auch dazu, die Wartezeit auf einen Studienplatz in Medizin zu überbrücken. „Später möchte ich dann für ‚Ärzte ohne Grenzen‘ arbeiten“, hat die 19-Jährige ihr langfristiges Berufsziel bereits klar vor Augen.

Obwohl die medizinische Versorgung nach europäischen Maßstäben sehr günstig ist, ist sie für die Bevölkerung vor Ort kaum zu bezahlen. Aus diesem Grund engagieren sich auch Hilfsorganisationen wie Unicef oder die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit verschiedenen Kampagnen in der Region, bieten zum Beispiel kostenlose Antimalaria-Medikamente für Kleinkinder an. „Teil des Problems ist aber der Zugang der Bevölkerung zu diesen Kampagnen: Viele Familien können sich die zur Ausgabe der Medikamente obligatorischen Untersuchungen nicht leisten, und das, obwohl die Untersuchungen umgerechnet nicht mehr als zwei Euro kosten“, sagt Wiebke Sperling.

Hier kommt nun der Verein “Ke Nako to help e.V.” ins Spiel, den Wiebke Sperling mit ihrer Mutter Petra Holzapfel-Sperling im Sommer 2016 gegründet hat, um zwei Projekte in Namibia zu unterstützen. Mit Hilfe des Vereins haben sie nun das Patenschaftsprojekt „Go Check-up Kids“ ins Leben gerufen. Ziel ist eine dauerhafte, kostenlose Kindersprechstunde, in der Minderjährige Zugang zu kostenlosen Untersuchungen und Blutanalysen haben sowie zur kostenlosen Behandlung der gängigsten Erkrankungen, wie Malaria, Fungalinfektionen und Typhusfieber. Außerdem wird jedes Kind routinemäßig auf HIV getestet. „Wir wollen nicht nur Gesundheitsversorgung für alle zugänglich machen, sondern auch die in Nguti hohe Rate von Kindessterblichkeit senken“, erklärt Sperling.

Interessierte Praxen und Privatpersonen wie auch gemeinnützige Vereine können entweder eine direkte Patenschaft für ein Programm übernehmen, das Projekt durch Einmalspenden unterstützen oder durch die Vereins- oder Projektmitgliedschaft beziehungsweise einen selbst festgelegten Monatsbeitrag zur Umsetzung aller Programme beitragen. Dabei erhalten die Unterstützer nicht nur Spendenquittungen, sondern auf Wunsch auch Auszüge aus den Dokumentationsregistern sowie regelmäßige Berichte. „Bislang gehören dem Verein im wesentlichen Familienmitglieder und Freunde an, aber mit dem Projekt in Kamerun streben wir einen deutlichen Mitgliederzuwachs an“, sagt Petra Holzapfel-Sperling. Auch eine Homepage im Internet sei in Arbeit.

Auf Basis einiger Einmalspenden sei das Sprechstunden-Projekt in Kamerun bereits erfolgreich angelaufen, berichtet Wiebke Sperling. Und durch die ersten Patenschaften sei die Weiterführung für die nächsten Monate gesichert. Um die Hilfe aber auch nachhaltig finanzieren zu können, wünscht sich Sperling nun weitere Unterstützer. Ein Kontaktaufnahme kann per E-Mail an sperling.wiebke@gmx.de oder per What‘s App über 01 57 / 73 15 41 85 erfolgen.