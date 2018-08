Am 18. August 1988 wurde Silke Bischoff von ihren Geiselnehmern erschossen, begraben wurde sie später auf dem Friedhof von Heiligenrode. (Carsten Rehder/DPA)

Stuhr-Heiligenrode. Die Geiselnahme von Gladbeck jährt sich am kommenden Donnerstag, 16. August, zum 30. Mal. Und das offizielle Gedenken an die Opfer findet auch in der Gemeinde Stuhr statt. So werden Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Bremens Bürgermeister Carsten Sieling und die Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung des Landes Niedersachsen, Birgit Honé, auf dem Friedhof in Heiligenrode, Heiligenroder Straße 74, das Grab der ums Leben gekommenen Silke Bischoff besuchen. Dort werden sie Kränze niederlegen, wie Christian Wiermer, Regierungssprecher des Landes Nordrhein-Westfalen, mitteilt.