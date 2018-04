April, von 17 bis 18 Uhr findet dieser Kurs in der Bewegungshalle an der Timmstraße 1 in Seckenhausen statt. Besonders diejenigen sind angesprochen, die längere Zeit keinen Sport gemacht haben: „Hat Ihre Muskelkraft nachgelassen? Können Sie sich ohne Probleme bücken? Möchten Sie Ihren Rücken kräftigen und den Bauch straffen?“ In diesem Kurs werden alle diese Fähigkeiten trainiert – mit Spaß, Lockerheit und Musik. Mitglieder der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst zahlen für zehn Kursnachmittage 25 Euro, Nichtmitglieder zahlen 35 Euro. Nähere Informationen und Anmeldungen bei Christel Faulhaber unter der Telefonnummer 01 70 / 357 22 01 oder der E-Mail-Adresse christel_faulhaber@web.de.