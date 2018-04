Fünf Tage lang dauert der Kramermarkt auf den Graftwiesen, auf dem rund 120 Aussteller mit ihren Karussells und Ständen vertreten sind.

Erstmals vor Ort ist das Fahrgeschäft X-Factor, eine Schaukel mit bis zu 25 Metern Höhe, die sich auf das Publikum zubewegt und über den Köpfen der Zuschauer schwebt. Nach langer Pause kommt in diesem Frühjahr auch der Beach Jumper wieder, der bislang in Deutschland einzigartig ist und bei dem die Fahrgäste schaukeln, schwingen, schweben und fliegen in 16 unterschiedlichen Fahrweisen. „Das ist eine tolle Fahrt, die nicht zu schnell ist – etwas für die ganze Familie“, sagt Danny Müller, stellvertretender Vorsitzender des Delmenhorster Schaustellervereins. „Auch der Commander, ein schnelleres Fahrgeschäft mit Überschlag, ist wieder mit dabei“, sagt der Schausteller. Darüber hinaus kommt das Remmi-Demmi, ein Laufparcours, der über zwei Etagen geht und eine Aktionsfläche von 240 Quadratmetern bietet, nach jahrelanger Abwesenheit wieder auf den Platz.

Traditionell zur Frühjahrs-Ausgabe des Kramermarktes gibt es am Eröffnungstag ab 14 Uhr auch wieder einen großen Umzug mit rund 40 Laufgruppen und Wagen durch die Innenstadt. Offiziell eröffnet wird der Markt anschließend um 15 Uhr. Danach hat der Rummel an allen Tagen von 13.30 Uhr bis spätestens 23 Uhr geöffnet. Als abschließender Höhepunkt ist für Mittwoch, 18. April, ein Höhenfeuerwerk ab 22 Uhr geplant. Die Graftwiesen sind vom Bahnhof in Delmenhorst aus fußläufig erreichbar.