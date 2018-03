Während die majestätischen Vögel im Herbst von ihren Brutgebieten in Skandinavien in die Überwinterungsgebiete im Süden Europas fliegen und in der Diepholzer Moorniederung ihren Zug durch längere Aufenthalte unterbrechen, geht der Frühjahrszug der Kraniche zielgerichtet ohne lange Aufenthalte voran. Vermehrt bleiben Kraniche auch über den Winter in der Diepholzer Moorniederung, sofern die Temperaturen mild und die Nahrungsbedingungen günstig sind.

So auch in diesem Jahr. Während die meisten Kraniche auf dem westeuropäischen Zugweg in Spanien und Frankreich überwintern, versuchen Kraniche dies in milden Wintern vermehrt auch in Deutschland. Der Nordwesten mit der Diepholzer Moorniederung scheint dafür besonders geeignet zu sein. Das war in diesem Jahr der Fall. Vermutlich aufgrund der milden Temperaturen im November und Dezember sowie der wenig günstigen Zugbedingungen bei gleichzeitig guten Nahrungsbedingungen sind Tausende von Kranichen in der Diepholzer Moorniederung geblieben. Über 20 000 hat der BUND Diepholzer Moorniederung Anfang des Jahres gezählt. Hinzu kommen die nun in die Brutgebiete fliegenden Kraniche, die im Naturraum eine Rast einlegen.

Das Rehdener Geestmoor ist dabei für Kraniche besonders anziehend. Durch die Weite des Moores mit seinen zahlreichen nassen Flächen finden die Vögel nachts einen sicheren Schlafplatz und am Tag in der Umgebung geeignete Nahrungsflächen. Kein Moor in Niedersachsen und ganz Mitteleuropa hatte bisher mehr rastende Kraniche aufzuweisen.

Nähere Informationen und Hinweise zu Veranstaltungen in der Region finden Interessierte außerdem auch unter der Adresse www.naturpark-duemmer.de im Interenet.