Im Rahmen des 48. internationalen Jugendwettbewerbs „jugend creativ“ der Volks- und Raiffeisenbanken, der unter dem Motto „Erfindungen verändern unser Leben“ stand, prämierte die Volksbank Oyten kürzlich die Gewinner aus der örtlichen Grundschule. Ronja Dannecker machte den dritten Platz und Paul Herbst belegte den zweiten Platz. Als Sieger gekürt wurde Malik Muslumani. Melissa Schlegel von der Volksbank Oyten überreichte die Preise an die glücklichen Künstler: „Es ist erstaunlich, mit welchen spannenden Themen ihr euch beschäftigt habt und welche Vielzahl an kreativen Ideen in euch steckt.“ Die von der Volksbank Oyten verschenkten Gesellschaftsspiele fanden großen Anklang bei den Gewinnern.