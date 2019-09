Es muss nicht immer Pinkel sein. Auch für Vegetarier gibt es zahlreiche Kohlrezepte. (Inga Kjer und dpa / FTK, dpa)

Im Landkreis Osterholz bilden Kohl und Pinkel für viele eine untrennbare Einheit. Doch es müssen nicht immer fettige Fleischbeiladen sein. Auch Pasta, Quiche und Co. lassen das Gemüse zu einem Gaumenschmaus werden. Wer statt der norddeutschen Version einmal etwas Exotischeres ausprobieren möchte, hat angesichts der Vielzahl an Kochbüchern und Rezeptportalen die Qual der Wahl.

Bei „Grünkohl indisch“ etwa kommen Chilischoten, Kokosmilch, Curryblätter und Ingwer zum Einsatz; dazu schmeckt Basmatireis. Ein krosses Spanferkel lässt sich mit dem vitaminreichen Gemüse ebenso kombinieren wie toskanisches Zanderfilet, Pute, Aal oder Rindermedaillons.

Der scharf abgeschmeckte „Portugiesische Grünkohleintopf“ harmoniert beispielsweise mit Garnelen. Eine polnische Empfehlung setzt auf die aromatische Paarung „Grünkohl und Kastanien“.

Grünkohl zur Pasta? Auch diese Kombination ist möglich. Bei den Grünkohl-Chorizo-Nudeln wird der in kleine Stücke gezupfte Kohl zusammen mit den Nudeln gegart. Die geviertelten Chorizos werden angebraten und Aprikosenstreifen hinzugegeben. Nachdem man die Nudeln und den Grünkohl abgegossen hat, mischt man alles unter die Chorizo und schmeckt es mit Salz und Pfeffer ab.

Für eine Grünkohllasagne wiederum sind Grünkohl, Crème fraîche, Lasagneblätter und Gouda in einer Auflaufform zu schichten. Der fernöstlich inspirierte Asia- Grünkohl wird stilecht im Wok zubereitet. Wer sich eher für die vegane Salatvariante begeistern kann, sollte New Yorker Kreationen probieren. Der dort „kale“ genannte Grünkohl ist ein Trend für Veggiefans. Statt der deftigen Wintervariante liebt man in Übersee den Grünkohl mit Wassermelone und Schafskäse oder als Beilage zum Brot. In den Bioläden der US-Metropolen gehören selbst Grünkohlchips mittlerweile zum Standard.

Doch ob nun klassisch oder in einer kreativen Kombination: Ein unverzichtbares Ritual, um sich vor dem kulinarischen Genuss den entsprechenden Heißhunger zu erlaufen, ist die Kohl- und Pinkelfahrt. Während der Begriff in weiten Teilen Deutschlands nur für verständnisloses Achselzucken sorgt, ist der kollektive Winterspaß vor allem im Bremer Raum und rund um das Teufelsmoor beliebt. Warm eingemummelt, sieht man meist im

Januar und Februar Sportvereine, Nachbarschaftstreffs oder Firmenbelegschaften mit Bollerwagen und umgehängtem Schnapsglas fröhlich durch die Gegend ziehen.

Mit geselligen Spielen verbrennt man in weiser Voraussicht ein paar Kalorien und vertreibt sich so die Zeit bis zum Schmaus im Gasthof. Welche Lokalität am Ende angesteuert wird, weiß in der Regel nur der Organisator.

Wer Kohlkönig werden und eine entsprechende Medaille sein eigen nennen möchte, sollte nicht bereits nach dem ersten Teller schlapp machen. Schließlich ist – so der praktizierte Brauch – nur derjenige des Titels würdig, der sich die größte Menge der aufgetischten Speisen einverleiben kann.

Wenn man das aromatische Gemüse im Garten anbaut, kann man selbstverständlich auch im kleinen Kreis auf seine kulinarischen Kosten kommen. Sobald der Zuckergehalt in den Blättern durch den ersten Frost steigt, ist der Grünkohl so richtig bekömmlich.