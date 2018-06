Dabei gehe es darum, die Kinder besser in die Gruppe zu integrieren, erläuterte Beata Ciarkowska, Therapeutische Leiterin der Bassumer Einrichtung. Bei Exkursionen wie derjenigen zur Wissenswerkstatt gehe es darum, mit ihnen die soziale Einbindung in die Gruppe zu üben. Und das sei in Diepholz sehr gut gelungen. Die Wissenswerkstatt biete dazu ideale Voraussetzungen.

Das kreative Schaffen habe zu einem guten Miteinander geführt, so Beata Ciarkowska. Und die selbst entwickelten Objekte hätten das manuelle Arbeiten gefördert. Denn Geräte wie in der Wissenswerkstatt gebe es im Autismustherapiezentrum nicht. „Die Kinder konnten in der Wissenswerkstatt zudem ihre Feinmotorik sehr gut trainieren“, schilderte Beata Ciarkowska, was für viele sehr wichtig sei.

Eine veränderte Wahrnehmung ist ein typisches Symptom für eine sogenannte Autismus-Spektrum-Störung. Deshalb verhalten sich autistische Kinder anders als Nicht-Autisten. So kann es sein, dass sie unterschiedliches Schmerzempfinden haben und die Hitze des Gerätes anders einschätzen. Daher zeigen sich manche im Umgang mit den Geräten in der Wissenswerkstatt zurückhaltend, andere eher nicht.

Insgesamt waren vier Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren in der Gruppe. Sie kamen aus Syke ebenso wie aus Stuhr und Prinzhöfte.

Der achtjährige Moritz aus Syke hatte noch nie zuvor gelötet und war begeistert, einen Lötkolben in der Hand halten zu dürfen. Das Löten sei schön, aber könne auch gefährlich sein, wenn man nicht aufpasse, sagte er anschließend. Er könne sich allerdings durchaus vorstellen, später einmal einen technischen Beruf zu erlernen.

„Es war eine tolle Zeit hier in der Wissenswerkstatt“, bedankte sich die Leiterin des Autismustherapiezentrums: „Wir würden gerne wiederkommen.“