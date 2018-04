15 Uhr unter der Leitung von Kathrin Bratschke statt. Die Kinder werden altersgemäß, spielerisch an die Musik herangeführt. Es wird gesungen, Geschichten musikalisch erzählt und auf Orff'schen Instrumenten wie Handtrommeln, Xylofonen und Ähnlichem musiziert. Für sieben- bis achtjährige Kinder bietet die Kreismusikschule in der Schroeterschule eine Musikklasse Blockflöte an, immer montags um 16.45 Uhr unter der Leitung von Kathrin Bratschke. Eine weitere Musikklasse wird für Gitarre in Falkenberg angeboten; sie findet immer donnerstags um 15.45 Uhr unter der Leitung von Norma Ramierez statt. Neben Rhythmik und Notenlehre steht dabei das Instrument im Mittelpunkt. Weiterhin sind zurzeit an verschiedenen Tagen Unterrichtsplätze in Lilienthal frei für Blockflöte, Gitarre, Klavier, Klarinette, Querflöte, Saxofon und Violoncello. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten jedes Alters. Nähere Informationen zu diesen und anderen Angeboten und Anmeldungen im Büro der Kreismusikschule Osterholz unter Telefon 0 47 91 / 50 99 oder der E-Mail-Adresse info@musikschule-ohz.de.