Der 41. Rundenwettkampf für Senioren wurde in der Zeit vom 19. Oktober 2017 bis zum 8. Februar 2018 auf den Schießsporanlagen in Achim, Baden, Etelsen, Mühlentor und Ottersberg ausgetragen. Großer Dank gilt hier den gastgebenden Vereinen, die die Schießsportler zudem mit Kaffee, Kuchen und Brötchen versorgten. Für Hartmut Schröder, Träger des Ehrenkreuzes in Silber des Deutschen Schützenbundes, war es bereits die 15 Auflage dieser Veranstaltung. Ihm zur Seite stehen Karl-Heinz Schomaker und Uwe Seifert, beide vom SV Baden. Für die gute Stimmung in der Hermannshalle sorgte wie schon in den Vorjahren die Schützenkapelle Kleinborstel mit ihren Musikstücken aus der „guten alten Zeit“. Die Veranstaltung begann mit Kaffee und Kuchen. Am Abend gab es dann traditionsgemäß Hühnerfrikassee mit Beilagen.

An den Wettkämpfen beteiligten sich 63 Mannschaften, aufgeteilt in 13 Gruppen. Von den 248 Teilnehmern waren 96 Frauen und 152 Männer aktiv. Die besten Mannschaften kamen aus Posthausen, Mühlentor, Achim, Baden und Grasdorf. Mit 3000 Ringen siegte hier der SV Posthausen. Den besten Teiler des gesamten Wettkampfes schoss bei den Damen Ingrid Bischoff aus Embsen mit 3,6. Bei den Herren war das Hans Böse aus Oyten mit 0,0. Die beste Teilnehmerin über 80 Jahre wurde Marianne Fafflock aus Ottersberg mit 1000 Ringen. Bei den Herren schoss Johann Bergmann aus Achim ebenfalls 1000 Ringe.

Es gab rund 100 Ehrenpreise, die Hartmut Schröder mit seinen Helfern übergeben konnte. Neben den Auszeichnungen der Rundenwettkampfsieger hier noch die Sieger der besonderen Wanderpokale: Senioren Pokal Nr. 1: Robert Bonin (SV Achim), Teiler 7,1. Senioren Pokal Nr. 2: Gertrud Kedenburg (SV Posthausen), 3,6. Senioren Pokal Nr. 3: Klaus Förster, (SV Bierden) 18,7. Senioren Mannschaftspokal: SV Mühlentor mit Renate Hagedorn, Armin Hagedorn und Günter Windhorst, 165,7. Senioren Jubiläumspokal: Marlene Haller (SV Morsum), 18,0. Die besten Einzelergebnisse: Zwölf Schützen kamen auf 1000 Ringe, 21 schossen 999 Ringe und 24 kamen auf 998 Ringe.

Die nächste Saison beginnt am 18. Oktober in Mühlentor, dann folgen die Schießen am 8. November in Etelsen, 13. Dezember in Achim, 10. Januar 2019 in Ottersberg und schließlich am 7. Februar in Baden.