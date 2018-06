Kreisvorsitzender Hartmut Scharninghausen (von links), Kreisdamenleiterin Inge Weiß und Kreisschießsportleiter Christoph Wesner sind beim 77. Kreisverbandsschützenfest in Daverden stark in den Ablauf eingebunden.

Kreisverbandsschützenfest. Rund 1000 Schützinnen und Schützen werden beim gastgebenden Schützenverein (SV) Daverden erwartet. Bereits ab dem 15. Juni kann auf der Schießsportanlage im Daverdener Holz um die Ehren- und Sachpreise geschossen werden.

Am Sonntag, 25. Juni, beginnt um 9 Uhr das Königs- und Preisschießen. Die Delegiertenversammlung findet ab 10 Uhr im Festzelt statt. Die angeschlossenen 38 Vereine treffen sich um 12.30 Uhr an der Langwedeler Oberschule. Der Festakt mit diversen Ehrungen findet dann auf dem Sportplatz des TSV Daverden statt.

Nach dem Umzug durch Daverden wird man gegen 14.30 Uhr auf dem Festplatz eintreffen. 120 Torten warten auf das Schützenvolk des KSV Verden und deren Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft. Der Höhepunkt des Festes findet dann gegen 18 Uhr statt: die Proklamation der neuen Verbandsmajestäten.

Hier noch die Schießtermine für das Pokal-, Königs- und Preisschießen: Donnerstag und Freitag, 15. und 16. Juni, ab 17 Uhr; Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. Juni, ab 10 Uhr, sowie am Mittwoch, 21. Juni, ab 18 Uhr. Das Lichtpunktschießen der Schüler findet am Sonnabend, 17. Juni, von 10 bis 18 Uhr statt. Kreisschießsportleiter Christoph Wesner vom KSV Verden hat zudem die Ausschreibung und die Standeinteilung zum 77. Kreisverbandsschützenfest in Daverden bekannt gegeben. Im Internet sind unter www.ksv-verden.de das Schießsportprogramm und die Einteilung zu lesen.