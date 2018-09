Programmbereichsleiterin Tatjana Stehmeier händigte die Zertifikate an Alice Rummel, Birgit Oltmanns, Marianne Sengerob, Janett Raabe, Elisabetha Skandeva, Dagmar Lampe, Marlene Nill ,Meike Tiedau-Stickel, Corinna Möller, Birgit Wilpert, Tatsiana Wieters, Petra Walter, Larisa Kesler und Frank Al-Kaledi aus.

Für die verlässliche Grundschule werden im Landkreis Verden dringend pädagogische Mitarbeiter gebraucht. Sie beaufsichtigen beispielsweise die Hausaufgaben, spielen Lernspiele mit den Kindern oder leiten zum Basteln und Musizieren an. „Der Kurs soll dazu beitragen, die geforderten Voraussetzungen für eine verlässliche und qualifizierte Schulbetreuung zu schaffen. Gerade auch durch die Inklusion brauchen die Schulen vermehrt Betreuungspersonal“, erklärt Kursleiterin Martina Golinski-Uhlemann.

Im Kurs wurden unter anderem Kenntnisse in Medienpädagogik, für die Durchführung unterrichtsergänzender Angebote, in kreativem Gestalten sowie zur Entwicklungspsychologie des Kindes vermittelt. „Die Teilnehmenden haben sich sehr schnell als Gruppe gefunden, ihre Erfahrungen aus den Hospitationen ausgetauscht und sich gegenseitig motiviert“, freut sich Stehmeier. Sechs Absolventinnen hätten bereits während des Lehrgangs eine Tätigkeit in der pädagogischen Betreuung aufgenommen und freuten sich, das Gelernte anwenden zu können, so Stehmeier.

Am 12. Januar 2019 startet bereits ein neuer Lehrgang in Verden. Angesprochen sind Frauen, aber natürlich auch Männer, die Freude an der Arbeit mit Kindern haben. Pädagogische Erfahrungen sind zwar wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Teil der Gebühr erstattet werden.