Mit alten Kartenausschnitten von 1836, Katasterkarten von 1874 sowie Kartenmaterial um 1900 wurde auf die Veränderung in der Landschaft und bei den Hofstellen hingewiesen. Jutta und Andreas Schloo hatten zudem noch Bilder von alten Hofstellen dabei, die sie mit entsprechenden Texten versehen hatten und darüber berichten konnten. Martin Köpke als Zeitzeuge aus der Wölpsche und Friedrich Humbert als langjähriges Mitglied des Arbeitskreises konnten mit Anekdoten und Erklärungen auf die damaligen und jetzigen Begebenheiten hinweisen.

Auf dem Hof Voller in der Wölpsche wurden die Besucher vom Hofbesitzer Dietrich Voller und seiner Frau Herma empfangen. Dietrich Voller hatte vieles über die Entstehung der Hofstelle, ihre früheren und heutigen Bewohner zu erzählen. Aber es gab nicht nur Geschichtliches, sondern auch einen Einblick in die heutige Landwirtschaft und in ihre Zukunft.

Gleich nebenan auf dem Hof der Familie Köpke konnte man erfahren, wie aus einem großen Schweinezuchtbetrieb schließlich ein landwirtschaftlicher Nebenerwerb wurde, und dass hier, wie auch nebenan bei Vollers, drei Generationen auf dem Hof leben.

Als letztes Ziel wurde das Fredeholz angesteuert. Auf der Hofstelle Rethmeyer, die jetzt von Enkelin Carsina Kreft und ihrem Mann Lüder bewohnt wird, gab es bei strahlenden Sonnenschein unter der 70 Jahre alten Kastanie vor dem Haus nicht nur Kaffee und Kuchen, es gab auch hier viel Wissenswertes von der Hofstelle und den Bewohnern am Fredeholzweg zu erfahren. Die Teilnehmer waren sehr beeindruckt.

Weitere geschichtliche Führungen in und um Beckedorf werden von den Mitgliedern des Arbeitskreises vorbereitet.