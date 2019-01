Die Schauspieler Vicky Krieps und Albrecht Schuch freuen sich über die Auszeichnung in der Kategorie beste Schauspielerin und bester Schauspieler. Foto: Henning Kaiser (Henning Kaiser / dpa)

Vicky Krieps und Albrecht Schuch haben für ihre Schauspiel-Leistungen den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Die beiden Darsteller wurden bei der diesjährigen Fernsehpreis-Gala in Düsseldorf als „Beste Schauspielerin“ und „Bester Schauspieler“ ausgezeichnet.

Bei Krieps würdigte die Jury ihre Leistung in der Sky-Serie „Das Boot“. Schuch erhielt den Preis für seine Rollen in „Der Polizist und das Mädchen“ (ZDF), „Gladbeck“ (ARD/Radio Bremen) und „Kruso“ (ARD/MDR).

Thomas Kufus, Regina Schilling und Simone Reuter freuen sich nach Verleihung des Deutschen Fernsehpreis 2019 über die Auszeichnung in der Kategorie beste Dokumentation/Reportage für "Kuhlenkampffs Schuhe". Foto: Henning Kaiser (Henning Kaiser / dpa)

Ehrenpreisträger Jürgen von der Lippe richtete vor der Verleihung mahnende Worte an seine Branche. „Es ist immer weniger Geld fürs Programm da, dafür gibt es immer mehr Menschen, die mitreden wollen, dabei aber hauptsächlich Bedenken tragen“, sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Die Dokumentation „Kulenkampffs Schuhe“ (ARD/SWR/HR) ist als beste Dokumentation mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Sie wurde bei der diesjährigen Fernsehpreis-Gala in Düsseldorf geehrt. In der Doku wirft die TV-Autorin Regina Schilling als Kind eines Kriegsheimkehrers einen subjektiven Blick auf Deutschlands große Entertainer wie Hans-Joachim Kulenkampff, Peter Frankenfeld und Hans Rosenthal - und entwickelt die These, dass die TV-Stars Therapeuten einer traumatisierten Generation waren.

Entertainer Jürgen von der Lippe wurde mit dem Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises ausgezeichnet. Foto: Henning Kaiser (Henning Kaiser / dpa)

Die Auszeichnung wird seit 1999 von den großen TV-Anbietern vergeben. In der Jury sitzt in diesem Jahr unter anderem Schauspielerin Maria Furtwängler (52). Die Gala, moderiert von Barbara Schöneberger und Steffen Hallaschka, wird im Stream auf wdr.de zu sehen sein. Der ARD-Sender One zeigt ab 22.30 Uhr eine Aufzeichnung. (dpa)