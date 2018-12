Die Menschenrechtssituation in dem lateinamerikanischen Land ist nach Jahren des Drogenkriegs äußerst angespannt. Jedes Jahr werden mehr als 20 000 Menschen ermordet, Verbrechersyndikate beherrschen ganze Regionen, auch Soldaten und Polizisten sollen in schwere Verbrechen verwickelt sein.

Vor allem Journalisten geraten in Mexiko immer wieder in das Visier korrupter Politiker und krimineller Banden. Seit Jahresbeginn wurden sechs Reporter getötet. Allein am vergangenen Montag wurden in Mexiko zwei Journalisten erschossen, darunter der renommierte Reporter Javier Valdez im Bundesstaat Sinaloa. Per Skype sprach Gabriel am Freitag mit dessen Nachfolger als Direktor der Zeitung „Ríodoce“, Ismael Bojórquez. Der Außenminister schlug den Aufbau von Hilfsfonds für die Angehörigen ermordeter Journalisten vor. „Da bin ich auch persönlich bereit, das zu machen“, sagte Gabriel. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel werde bei ihrer Reise nach Mexiko das Thema ansprechen, kündigte Gabriel an. Der Besuch ist für Anfang Juni geplant.

Gabriel gab in Mexiko den Startschuss zu einer Werbetour für die Hannover Messe. Als erstes lateinamerikanisches Land wird Mexiko im kommenden Jahr Partnerland der größten Industriemesse der Welt sein. „Mexiko ist unser wichtigster Partner in Lateinamerika. 1900 deutsche Unternehmen sind hier mit vielen Tausenden Arbeitsplätzen“, erklärte Gabriel. Mexiko versucht derzeit, seine Wirtschaftsbeziehungen neu zu ordnen. Die Zukunft der Beziehung zum wichtigsten Handelspartner USA steht in den Sternen, weil Präsident Donald Trump das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) mit Kanada und Mexiko neu verhandeln will. „Wir stehen bereit, den Freihandel mit Mexiko auszubauen“, sagte Gabriel. Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Mexiko beträgt rund 18 Milliarden US-Dollar. „Um neue Investitionen anzulocken, muss allerdings die Sicherheitslage verbessert werden“, so Gabriel.