Der dafür verantwortliche Dezernent habe vorgegeben, dazu keine atomkritischen Referenten einzuladen.

„Das Land Niedersachsen hat auf Initiative einiger Grünen-Politiker Geld für Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung bereitgestellt. Der Landkreis Wesermarsch hat 80 000 Euro bekommen und das Beratungsunternehmen Prognos mit der Durchführung beauftragt. Ich vermisse eine Beteiligung der Kreispolitiker und der Initiativen, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigt haben“, kritisiert Janssen in einem Interview. Am Sonnabend lud die Kreisverwaltung zum zweiten Bürgerdialog im Rahmen des Rückbaus des Kernkraftwerks. Die Anti-Atom-Initiativen kritisieren die ganze Veranstaltungsreihe mit den Foren und Bürgerdialogen als „Jubelveranstaltungen pro Atom“.

Janssen: „Einen Dialog bekommt man nur hin, wenn gegensätzliche Positionen zur Sprache kommen. Was wir jetzt haben, ist ein Monolog. Das ist enttäuschend.“ Selbst über eine mögliche Klage gegen das Genehmigungsverfahren werde nachgedacht. Beim öffentlichen Treffen der Anti-Atom-Initiativen am Mittwoch, 7. März, 20 Uhr, in der Gaststätte „Kiek mol rin“ in Rodenkirchen-Sürwürden soll geklärt werden, was aus den Einwendungen der Bürger geworden ist. Die sicherheitstechnischen Aspekte der Stilllegungsgenehmigung bewertet zudem der Physiker Wolfgang Neumann.