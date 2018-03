Solche Debatten dürften aber nicht dazu führen, dass die eigentlichen Fragen etwa im Zusammenhang mit der Islamdebatte „nicht mehr wirklich offen diskutiert werden, weil man auf dieser etwas oberflächlichen Diskussion schon hängenbleibt“.

Spahn hatte mit scharfen Äußerungen zu Schwangerschaftsabbrüchen Krach in der Großen Koalition provoziert, CSU-Chef Seehofer mit der Feststellung, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Aus Teilnehmerkreisen der Gremiensitzungen hieß es, die Verärgerung über Seehofer sei noch größer als jene über Spahn.

CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel machte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Präsidiumssitzung – ebenfalls ohne Namen zu nennen – deutlich, dass sie nicht von zufälligen Äußerungen Seehofers oder Spahns ausgehe. Die entsprechenden Akteure würden sich mit Kommunikation auskennen und wüssten, wie ihre Äußerungen wirkten.

Kramp-Karrenbauer sagte vor dem Hintergrund der Seehofer-Äußerung, die CDU müsse auch über die grundsätzliche Frage diskutieren, was man aus der Religionsfreiheit des Grundgesetzes ableite und wie man zur christlich-jüdischen Tradition stehe. Dies werde auch in der Programmdebatte eine Rolle spielen. Dort sei für solche „Metafragen auch der richtige und der bessere Platz, als in der Auseinandersetzung über Einzelpunkte in einem Koalitionsvertrag“. Ihr neues Grundsatzprogramm will die CDU laut Kramp-Karrenbauer auf einem Parteitag im Dezember 2020 verabschieden.