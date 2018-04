War mit dem Ergebnis unzufrieden, konnte aber mit der Leistung eines VfL Wildeshausen dennoch gut leben: Trainer Marcel Bragula befand sich nach der Partie in Obenstrohe in einem Zwiespalt. (Janina Rahn)

„Wir sind eine erste Herrenmannschaft, da geht es um Ergebnisse, das ist natürlich schlecht und in dem Fall doppelt bitter. Denn Resultat und Spiel kann man diesmal trennen. Mein Team hat in der zweiten Hälfte richtig gut gespielt. Daran müssen wir nun anknüpfen“, meinte der Trainer. Nur den Lohn für seine Mühen sackte der VfL eben nicht ein. In der ersten Halbzeit plätscherte die Partie lange Zeit vor sich hin. Erst in der Schlussphase nahm sie Fahrt auf.

Vor allem die Gäste erspielten sich durch Konter gute Chancen und gingen folgerichtig in Führung: Nach gewonnenem Zweikampf im Mittelfeld erhielt Lars Zwick den Ball im VfL-Strafraum und brachte ihn zum 1:0 im rechten Eck unter (37.). Komplett unverdient war diese Führung in dieser Phase nicht. In Durchgang zwei hinterließen die Krandelkicker einen wesentlich besseren Eindruck. Sie erspielten sich Chancen, verpassten aber den Ausgleich. Stattdessen erhöhte Pascal Beyer nach einem Konter in Minute 73 auf 2:0 für Obenstrohe. Nach einem Foul an Kevin Kari markierte Thorben Schütte vom Punkt dann den Anschluss – Verursacher Andreas Willers sah Rot (80.).

Wildeshausen drängte in der Folge auf den Ausgleich, und haderte zweimal mit dem Schiedsrichter. In den Schlussminuten wurde zweimal ein VfL-Akteur im TuS-Strafraum zu Fall gebracht, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb beide Male stumm.