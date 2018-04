Wanderungsführung der Aktion Krötenschutz informiert über Amphibien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kröten kommen viel zu oft unter die Räder

FR

Bremen-Nord. Auf der ersten diesjährigen Laichwanderungsführung der Aktion Krötenschutz in Hammersbeck waren bei strömendem Regen die Amphibien deutlich in der Mehrzahl, weil keine Gäste den Weg zum Treffpunkt an der Lerchenstraße fanden. Wie sehr nötig die Absperrungen sind, ließ sich zeitgleich in der Beckstraße beobachten, wo etwa 50 Tiere innerhalb dieser einen Nacht überfahren wurden.