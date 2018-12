Das Foto zeigt von links (hinten) die Sieger Andreas Kück und Martin Marwede sowie (vorne) Brigitte Matthes, Ortsbrandmeister Arne Nestler und Ortsvorsteherin Marie Jordan.

Zur Vorgeschichte: Brigitte Matthes war vor einigen Jahren auf ein interessantes Thema gestoßen: Kronkorken, wie sie an Bier- und anderen Getränkeflaschen zu finden sind, werden von Schrotthändlern angenommen und wenn da größere Mengen zusammenkommen, könnte dies eine interessante Geldsumme ergeben. Als Aktivposten des Dorfes setzte Matthes diese Idee dann sofort in die Tat um, kündigte im Dorf an, dass sie eine Kronkorkensammelstation einrichte und die gesammelten Kronkorken dann zum Schrotthändler bringen werde und das Geld, das so zusammen kommt, einem örtlichen Verein zugute kommen werde.

Und so sammelten viele Garlstedter fortan ihre Kronkorken und lieferten sie bei Matthes ab, die bald schon die vielen Kronkorkensäcke auslagern musste. Über drei Jahre wurde gesammelt, bis Matthes beim Schmücken am Donnerstagabend des Erntefests 2017 mitteilte, dass die Kronkorken nun weggebracht werden sollten. Unter den Anwesenden entwickelte sich sofort ein reger Austausch, wie viel die gesammelten Korken denn nun wiegen könnten. Dies nahm Ortsbrandmeister Arne Nestler zum Anlass, hieraus einen Schätzwettbewerb für die Erntefestbesucher zu organisieren. Er füllte alle gesammelten Kronkorken in einen großen Big Pack und stellte sie vor das Erntefestzelt, wo die Besucher die Menge begutachten konnten. Der Erntefestverein lobte einen Preis für den besten Schätzer aus und so ließ sich kein Besucher die Chance entgehen, die Menge zu schätzen. Von 50 Kilogramm bis zu mehreren Tonnen gingen die Schätzungen.

Nach dem Erntefest wurden die Kronkorken gewogen und die Hoffnung Matthes', dass sich in dem Big Pack eine Tonne Kronkorken befinden mögen, erfüllte sich bedauerlicherweise nicht. Obwohl die Menge so groß aussah, waren es lediglich 275,5 Kilogramm. Damit gab es dann zwei Schätzer, die mit 275 Kilo gleich nah an der exakten Summe lagen: Andreas Kück und Martin Marwede. Da es bisher nicht gelungen war, die Siegerehrung mit beiden gemeinsam durchzuführen, holte Brigitte Matthes dies nun beim Skatabend des Erntefestvereins nach und übergab das Preisgeld von jeweils 25 Euro stilecht mit zwei Flaschen voller mit Kronkorken.

Anlass der Übergabe war der Skatabend des Erntefestvereins. Seit nunmehr drei Jahren finden Skat- und Knobelabend nicht mehr im Rahmen des Erntefestes im September statt, sondern separat am zweiten Novemberwochenende. Dies habe sich bewährt, erklärte Matthes, da man sich nun mehr Zeit für die Spiele nehmen könne und diese am Wochenende stattfinden. Hoch gereizt wurde am Freitag. Unter den 21 Teilnehmern konnte sich der Favorit und Lokalmatador Martin Ficken durchsetzen, auf den Plätzen zwei und drei folgten Christian Herm und Olaf Marx.

Am Sonnabend folgte dann der Knobelabend, bei dem es wie gewohnt laut und fröhlich zuging. Insgesamt wurden über eine Million Punkte erknobelt, die meisten hiervon erzielte Gabi Marwede, gefolgt von Marcus Becker und Luca Klement. Die Sieger und Platzierten erhielten auch in diesem Jahr wieder die heiß begehrten Fleischpreise und Mettwürste.