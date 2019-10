Haakon, Kronprinz von Norwegen, und Kronprinzessin Mette-Marit auf dem Berliner Hauptbahnhof. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa (Jens Kalaene / dpa)

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (46) hat sich mit einem Literaturzug auf den Weg zur Frankfurter Buchmesse gemacht. Der Sonder-ICE brach am Montag in einer ersten Etappe von Berlin nach Köln auf. Zusammen mit ihrem Mann, dem norwegischen Thronfolger Haakon (46), erschien Mette-Marit am Morgen am Zug.

Mette-Marit schätzt Bücher sehr. „Viele von uns haben erlebt, dass Literatur dabei hilft, nach Antworten auf die großen Fragen zu suchen“, sagte sie. „Zum Beispiel “Wer bin ich?„ und “Was machen wir hier eigentlich? Was ist der Sinn hinter allem?„.“

Wenn man lese, lerne man viel über die Gesellschaft, über andere und sich selbst, sagte Mette-Marit. „Bücher sind gute Begleiter auf dem Weg des Lebens.“ Mette-Marit ist Botschafterin für norwegische Literatur im Ausland. Norwegen ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse.

An Bord des Literaturzugs waren mehrere Schüler und auch norwegische Schriftsteller wie Jostein Gaarder („Sofies Welt“) und Maria Parr („Waffelherzen an der Angel“). In Köln sind ein Auftritt in einer Buchhandlung und ein Empfang geplant. An diesem Dienstag fährt der Zug dann weiter zur Frankfurter Buchmesse, die abends eröffnet wird. (dpa)