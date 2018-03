Carsten Rick (links) und Claas Treptow kümmern sich ab sofort gemeinsam um KTG. Die Leitung der Werkstatt übernimmt Kfz-Meister Treptow. (Daniela Schilling)

Reparatur und Wartung, der Austausch von Scheiben, Unfall-

instandsetzungen und ein breites Spektrum an Serviceleistungen: Dies und noch viel mehr bietet die Firma Kraftfahrzeugtechnik Grohn (KTG). Seit 2013 kümmert sich die Fachwerkstatt als Nachfolger der Kfz-Werkstatt Uwe Dornstedt um alle kleinen und großen Aufgaben rundum das Kfz und setzt dabei auf schnellen und persönlichen Service. Seit Anfang März ergänzt mit Claas Treptow ein neues ­Gesicht das Team.

Der Kfz-Meister bringt seine vielfältige Kompetenz als neuer Mitgesellschafter in das Unternehmen ein. Als gelernter Kfz-Mechaniker und Servicetechniker arbeitete Treptow lange Jahre als Werkstattmeister und -leiter bei einem großen Opelhändler in Bremen-Nord. Mit seiner Zusatzqualifikation als Opelservicetechniker und Weiterbildungen im Bereich Klima, Airbag, Karosserieinstandsetzung und Unfallschadenmanagement bringt er ein breites Spektrum an Know-how und Fachwissen mit.

Die Fachwerkstatt Kraftfahrzeugtechnik Grohn bietet ein breites Spektrum an Leistungen rund um das Kfz. (Daniela Schilling)

Gemeinsam mit Carsten Rick stehen damit jetzt zwei starke Partner an der Spitze des Unternehmens. Während Treptow als neuer Teilhaber von KTG die Werkstatt in der Bruno-Bürgel-Straße leiten wird, kümmert sich Rick künftig primär um seinen in Lesum ansässigen Autoteilehandel.

Den Entschluss, einen Partner ins Unternehmen zu holen, fasste Carsten Rick im letzten Jahr. „Da in meinem Autoteilehandel gleich zwei Mitarbeiter ins Rentenalter kommen, werde ich bald mehr in Lesum präsent sein müssen“, erklärt der Inhaber von Autoteile Rick und KTG. „Ich musste mir also überlegen, was das Beste für beide Unternehmen und meine Kunden ist. Ein engagierter Partner, der sich um die Werkstatt kümmert, persönlich einbringt und frische Ideen hat, war die beste Idee“, so Carsten Rick weiter. Treptow und Rick kennen sich bereits seit zwanzig Jahren beruflich und der Kfz-Meister erschien ideal für den Posten. „Als Carsten mir den Vorschlag machte, musste ich erst mal intensiv darüber nachdenken“, so Treptow. „Aber er hat mich im richtigen Moment erwischt. Mit der Erfahrung aus unserer langjährigen Zusammenarbeit und der Unterstützung meiner Familie im Rücken habe ich den Sprung gewagt.“

Die beiden Fahrzeugexperten halten viel voneinander und schätzen die Synergien ihrer Tätigkeitsbereiche untereinander. So bietet die Verbindung von Teilehandel und Werkstatt für die Kunden den großen Vorteil, dass 24 Stunden am Tag geordert und geliefert werden kann. Auch seltene oder nur schwer erhältliche Teile sind kein Problem. „Carsten kümmert sich intensiv und lässt keine Ruhe, bis er das Teil hat, was wir brauchen“, so Treptow. Carsten Rick wiederum lobt die Erfahrung seines neuen Partners und das Herzblut, das er für seinen Beruf zeigt. „Claas kennt die Anforderungen der Zeit und möchte etwas bewegen. Außerdem ist er immer nah am Kunden und legt Wert auf Austausch und persönliche Beratung.“

Mit der Erweiterung der ­Unternehmensführung wird es auch einige Neuerungen geben. So planen Rick und Treptow den Umbau der Werkstatt. Diese soll ein neues Büro und neue Aufenthaltsräume bekommen. Zudem erhält die gesamte Werkstatt einen frischen Anstrich. Zusätzliche Diagnosegeräte werden angeschafft, die Mitarbeiter noch intensiver geschult. Dies sieht Treptow als notwendig, da die Fahrzeuge immer komplexer werden und die Anforderungen an Reparatur und Wartung steigen. Auch soll der bestehende Werkstattbestand aufgerüstet und an die Ansprüche der modernen Fahrzeuge angepasst werden.

Bruno-Bürgel-Straße 8, 28759 Bremen. Kontakt unter der Telefonnummer: 04 21 / 62 5 06 42, oder per E-Mail an: info@­kraftfahrzeugtechnik-grohn.de.