In kleinem Rahmen wurde der Spendenerlös aus dem Kuchenverkauf – symbolisch in Form eines Schecks – vom Sozialen Runden Tisch an das Alte Amtsgericht übergeben. (Picasa)

Die Kuchenfee Christa Mayer organisierte im Vorfeld eine Menge an selbst gebackenen Torten und Kuchen für das Büfett. Ein großes Dankeschön gilt ihr und den zahlreichen Spenderinnen.

Das Kuchenteam um Christa Mayer mit Ingeborg Philippi vom Sozialen Runden Tisch und Tom Brünings, Finn Rose und Marc Stößel vom Alten Amtsgericht verkaufte den ganzen Tag zugunsten einer neuen Lautsprecheranlage für das Alte Amtsgericht – die jetzige stammt noch aus den Siebzigern. Am Schluss war kaum noch Kuchen übrig; dafür aber eine stattliche Summe: 570 Euro. Diese Spende wurde symbolisch in Form eines Schecks im kleinen Rahmen von Sozialen Runden Tisch durch Andrea Vogelsang an Tom Brünings übergeben.

Dieser nahm den Scheck gerne entgegen und war über die Höhe der Summe sehr überrascht. Brünings bedankte sich für die gelungene Kooperation zwischen dem Alten Amtsgericht und dem Sozialen Runden Tisch und kündigte an, beim nächsten Mal wieder mit an Bord zu sein. Zum Schluss sprach Andrea Vogelsang ganz herzlich ihren Dank aus – an alle Akteuren für ihre Bereitschaft und an die Besucherinnen und Besucher, dass sie so zahlreich dem Aufruf gefolgt waren und am Ende mit ihrer Kuchenspende und dem Kauf die Zuwendung überhaupt erst möglich gemacht haben.