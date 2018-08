Das Blumenthaler Wasserwerk auf einem Foto aus dem Jahr 1935.

In mühsamer Arbeit wurde der Flusslauf begradigt, Nebenarme wurden mit Baggergut verfüllt oder stillgelegt, Flussinseln beseitigt. So erreichten die 1887 begonnenen Arbeiten von der Mündung bis zu den Bremer Häfen 1895 eine Fahrwassertiefe von fünf Metern. Ein bedeutsames Unternehmen, um die Existenz Bremens als Seestadt zu sichern.

Als Nachteil erwies sich allerdings das Absinken des Grundwasserspiegels, zumal am östlichen Weserufer bei Blumenthal. Die dort ansässige Bremer Woll-Kämmerei (BWK), die 1884 mit der Produktion gestartet war, belastete das Grundwasser mit ihrem erheblichen Wasserbedarf zusätzlich. Die Blumenthaler Brunnen fielen trocken, Zisternen trockneten aus. Dazu kam der Bevölkerungszuwachs durch die Arbeitskräfte der BWK: Von etwa 3600 Einwohnern Blumenthals im Jahr 1895 stieg deren Zahl durch Eingemeindung mehrerer umliegender Dörfer auf 10 900.

Das Wasserwerk in der Aueniederung versorgt Bremen-Nord mit Trinkwasser.

Die Wasserversorgung für Menschen und Vieh sowie zur Brandbekämpfung war auch nicht annähernd gesichert. Schon 1909 erkannte die Verwaltung unter Bürgermeister Karl Kürten die Notwendigkeit einer kommunalen Wasserversorgung. Es wurde ein Grundstock für den Bau eines Wasserwerks geplant. Bis 1919 waren für diesen Zweck 60 000 Mark angelegt. Es dauerte noch einmal fünf Jahre, bis der Blumenthaler Gemeinderat den Kauf eines Grundstücks beschloss.

Das ausgewählte Gelände lag mitten im Park rund um Thyens Schloss. Nach langwierigen Verhandlungen mit den Geschwistern Thyen erwarb die Gemeinde 1925 ein Grundstück von etwa eineinhalb Hektar für 24 200 Mark. Zunächst setzte man in der Aueniederung eine Versuchsbohrung an. Bei einem Dauerpumpversuch von 14 Tagen und Nächten bestätigte sich die Einschätzung der Fachleute. Bei einer Förderung von 1200 Kubikmeter Wasser pro Tag senkte sich im Radius von fünf Metern der Grundwasserspiegel nur um 60 Zentimeter. Die Hydrologen kamen zu dem Schluss, dass im Auetal eine ausreichende Wasserversorgung gewährleistet sei. Der Bau des Wasserwerks wurde unverzüglich in Angriff genommen.

Der Blumenthaler Wasserturm.

Die Verantwortlichen waren hoch zufrieden, ein geeignetes Wasserreservoir innerhalb der Ortsgrenzen gefunden zu haben. Wenig begeistert zeigten sich dagegen Teile der Bevölkerung. Es war bekannt geworden, dass das Grundwasser aus dem Brunnen enthärtet, durch Zuführung von Kalk entsäuert, durch Filtern vom Eisengehalt befreit und mit Sauerstoff angereichert werden musste. Schnell entstand der abwertende Begriff vom „Kürten-Sprudel“.

Bürgermeister Kürten selbst berichtet in den Erinnerungen an seine Amtszeit von den Schwierigkeiten, die Bevölkerung für das Projekt zu gewinnen. Bei einer Versammlung des Blumenthaler Bürgervereins sollte ein ablehnender Beschluss gefasst werden. Es wurde beantragt, den Bürgermeister von der Versammlung auszuschließen, verbunden mit der Aufforderung, den Saal zu verlassen. Kürten erinnert sich: „Ich erklärte, ich wäre Mitglied des Vereins und hätte selbstverständlich das Recht auf Teilnahme an der Versammlung und natürlich auch Rederecht.“ Nach langer Diskussion überzeugte Kürten die Anwesenden von den Vorteilen der kommunalen Wasserversorgung. Der beabsichtigte Ablehnungsbeschluss kam nicht zustande.

Um den Bestand des Wasserwerks nicht zu gefährden, musste ein Zwangsanschluss aller Haushalte vorgeschrieben werden. Das Wassergeld betrug monatlich 3 Mark. Auf einem der höchsten Punkte des Ortes wurde der 50 Meter hohe Wasserturm gebaut. Der acht Meter hohe Wasserbehälter darin fasste 300 Kubikmeter. Das Gewicht des Wassers gewährleistete den Wasserdruck innerhalb des Leitungsnetzes. Automatische Pumpen sorgten für den notwendigen Inhalt im Wassertank. Die Einweihung des Wasserwerks in der Aueniederung erfolgte am 20. März 1929. Im Wasserturm trägt ein Schlussstein die Jahreszahl 1927/28. Heute wird der Turm nicht mehr benötigt. Das historische Bauwerk befindet sich mittlerweile in Privatbesitz.

Das 90 Jahre alte Wasserversorgungssystem hat enorme Umbauten und Modernisierungen erlebt. Von den jährlich 32 Millionen Kubikmetern Wasser, die rein statistisch das Werk durchlaufen, kommen 80 Prozent aus dem niedersächsischen Umland, etwa aus Ristedt. Nur noch 20 Prozent kommen aus den Blumenthaler Brunnen.

Die Bedeutung des Blumenthaler Wasserwerks ist enorm gestiegen. Es versorgt nun nicht nur die Blumenthaler Bevölkerung, sondern sichert für die etwa 100 000 Einwohner des gesamten Bremer Nordens die Versorgung mit gutem Trinkwasser. Dafür laufen die Pumpen ununterbrochen, das ganze Jahr hindurch, 24 Stunden am Tag. Dafür gibt es im Übrigen nicht einen festen Mitarbeiter vor Ort. Moderne Technik macht‘s möglich: Die Computer und Kontrollmonitore, die alle Details im Blumenthaler Werk überwachen, stehen in Woltmershausen.

