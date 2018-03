Die Küster des Kirchenkreises Syke-Hoya trafen sich zum Austausch und zur Weiterbildung in Bücken. Küstersprecher Heino Raven aus Bassum, der das Treffen für die Kollegen aus der Region seit vielen Jahren organisiert, begrüßte 16 Küsterinnen und Küster, außerdem Marlies Lührs von der Mitarbeitervertretung und Carsten Niemeyer, den Küstersprecher des Sprengels Osnabrück.

Zunächst ging es um Neuigkeiten und Personalien. In vier Gemeinden gibt es Wechsel bei den Kirchenwarten: In Syke übernimmt Valentina Reimann die Arbeit von Ingrid Nisse, in Barrien Christa Neumayr die von Ute Hardemann, in Seckenhausen löst Wakil Ahmad Hussainzadeh die Küsterin Annegret Ciesinski ab, und in Twistringen Franka Bergmann Annemarie Behring. Heino Raven übernahm zusätzlich zu seinen Tätigkeiten ein Amt im Vorstand der Küstervereinigung und Friedhofswärter der Landeskirche Hannover. Im Vorstand ist er ab sofort Ansprechpartner für Friedhofsfragen.

Außerdem nahmen alle an einer Kirchenführung teil (Foto). Die Frauen und Männer waren beeindruckt von den imposanten Räumen der Stiftskirche Bücken.