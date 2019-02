Jasmin Schwiers zeigte sich beim Deutschen Fernsehpreis mit prächtigem Babybauch. (Getty Images)

Nicht die Preisträger sorgten beim 20. Deutschen Fernsehpreis für die größte Überraschung des Abends, sondern Schauspielerin Jasmin Schwiers. Die 36-Jährige tauchte mit einem kugelrunden Babybauch auf dem roten Teppich in Düsseldorf auf. Aus ihrer Schwangerschaft hatte Schwiers ein großes Geheimnis gemacht - bis jetzt. Denn verstecken konnte sie den Siebenmonatsbauch nicht mehr. „Ich habe es bis jetzt geheim gehalten, jetzt kann man den Bauch nicht mehr einziehen“, erklärte die Schauspielerin der „Bild“-Zeitung. „Ich habe schon schwanger gedreht, wollte aber die Zeit mit meiner Familie genießen und es nicht in die Welt hinaus posaunen.“

Selbst vor der Kamera war ihr süßes Geheimnis verborgen geblieben, denn ihre Rolle in der ARD-Serie „Die Füchsin“ (ARD) wurde extra angepasst. „Ich spiele jetzt eine schwangere Frau“, so Schwiers weiter. Aktuell drehe sie noch, im Februar wolle sie dann aber in Babypause gehen, um sich voll und ganz auf das neue Familienmitglied konzentrieren zu können. Für die Kölnerin ist es bereits Baby Nummer zwei. Mit ihrem Mann, Schauspieler Jan van Weyde, ist sie seit neun Jahren verheiratet. Im Juli 2014 kam ihre Tochter Juli zur Welt. Ob die Vierjährige einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester bekommt, behielt die Bald-Mama für sich. „Ein paar Geheimnisse braucht die Frau“, lachte Schwiers.