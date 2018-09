Ein kleiner Vorgeschmack: In Kürze lockt die neue Food Lounge mit einladendem Design und einer großen Auswahl an Köstlichkeiten für jeden Geschmack. (Picasa und Weserpark, Weserpark)

Bequemer, größer, bunter – so kann man die aufgefrischte Food Lounge beschreiben. Auf mehr als 500 Sitzplätzen können die Kunden zukünftig kulinarische Highlights genießen. Von Asiatisch über Italienisch bis hin zum beliebten Döner. In der Food Lounge des

Weserparks wird jeder hungrige Centerbesucher nach einer ausgiebigen Shoppingtour satt.

Dabei lädt die Gastromeile nicht nur zum schnellen Essen ein, vielmehr ist sie ein Bereich, in dem man gern verweilt. Steckdosen in den Tischen sorgen zukünftig dafür, dass Smartphones, Laptops oder andere elektronische Geräte mit Strom gefüllt werden können. Für das richtige Licht sorgen neue Beleuchtungselemente im stylischen Design, welche sich bis in die

Adler-Halle ziehen werden. Und: zwei neue Mieter werden in Kürze ihre Fläche in der Food Lounge übernehmen. Die Kunden des Weserparks können gespannt sein.